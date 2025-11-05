El crecimiento económico de Indonesia en el tercer trimestre de 2025 alcanza el 5,04 por ciento

Jacarta – Oficina Central de Estadísticas (BPS) a través del Adjunto de Balances y Análisis Estadístico, Ministerio de Salud. Edy Mahmud informó: crecimiento económico trimestre III-2025 es 5.04 por ciento sobre una base interanual (interanual), o un aumento del 1,43 por ciento intertrimestral (intertrimestral) en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Lea también: Apertura en rojo, se prevé que la JCI se debilite debido a la lentitud de las bolsas de valores de Asia y el Pacífico



Explicó que la economía indonesia se basa en el Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025 a precios corrientes (ADHB) de 6.060 billones de IDR, o a precios corrientes constantes (ADHK) de 3.444 billones de IDR.

«Entonces, el crecimiento económico de Indonesia en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el tercer trimestre de 2024 o año tras año crecer que asciende al 5,04 por ciento», dijo Edy en una teleconferencia de prensa el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Lea también: Anunciado mañana, Airlangga da filtraciones sobre el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025





Ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto.

«O crecer un 5,01 por ciento durante todo el período enero-septiembre de 2025», dijo.

Lea también: Airlangga: BP y ExxonMobil están listos para invertir 250 billones de IDR en la captura de carbono de RI



Para información, anteriormente el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, brindó algunos consejos sobre el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025, que el gobierno planea anunciar el próximo miércoles 5 de noviembre de 2025.

Airlangga dijo que las cifras de crecimiento económico para el tercer trimestre de 2025 continuarán la tendencia de crecimiento de los últimos siete años.

«(El crecimiento económico) en el tercer trimestre (2025) sigue siendo consistente con el crecimiento de los (últimos) siete años», dijo Airlangga en la Oficina del Ministerio de Economía, en el centro de Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

A título informativo, en los últimos siete años la tendencia promedio de crecimiento económico nacional ha estado en el rango del 5 por ciento.

Históricamente, la tendencia de crecimiento económico nacional en 2019 se registró con un crecimiento del 5,02 por ciento y se contrajo un 2,07 por ciento en 2020 como resultado de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en 2021 comenzaron a producirse mejoras en el crecimiento económico, que logró elevarse hasta el nivel del 3,69 por ciento, para luego saltar al 5,31 por ciento en 2022, al 5,05 por ciento en 2023 y al 5,03 por ciento en 2024.

Mientras tanto, en 2025, se registró que en el primer trimestre de 2025 el crecimiento económico alcanzó el 4,87 por ciento y aumentó al 5,12 por ciento en el segundo trimestre de 2025.