El crecimiento del PIB de la India se proyecta en un 7,4 por ciento en el año fiscal 2025-26







La verdadera India Producto Interno Bruto (PIB) se proyecta en un 7,4 por ciento en el año fiscal 2025-26, frente al 6,5 por ciento en el año fiscal 2024-25, según las estimaciones avanzadas publicadas por el Ministerio de Estadística el miércoles, informó el IANS.

Los datos apuntan a una recuperación generalizada, liderada principalmente por un sólido desempeño en el sector de servicios.

El sector servicios lidera el crecimiento

El sector de servicios sigue siendo el mayor impulsor de la expansión económica. Según el IANS, el crecimiento de los servicios financieros, bienes raíces, servicios profesionales y administración pública se estima en un sólido 9,9 por ciento a precios constantes en el año fiscal 2025-26.

Mientras tanto, se espera que los servicios relacionados con el comercio, los hoteles, el transporte, las comunicaciones y la radiodifusión crezcan un 7,5 por ciento, según el comunicado oficial.

Desempeño en manufactura, construcción y agricultura

Se proyecta que el sector secundario, que incluye la manufactura y la construcción, crecerá un 7 por ciento durante el año fiscal 2025-26.

Se estima que el sector agrícola y afines crecerá un 3,1 por ciento, lo que refleja una actividad rural estable a pesar de desafíos como la variabilidad climática.

El consumo y la inversión muestran un fuerte crecimiento

Se estima que el gasto en consumo final privado (PFCE), un indicador clave del gasto de los hogares, crecerá un 7 por ciento en el año fiscal 2025-26. Este crecimiento está respaldado por las exenciones del impuesto sobre la renta anunciadas en el Presupuesto de la Unión 2025-26 y posteriores. IVA recortes de tipos en diversos bienes y servicios.

Se espera que la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que refleja la actividad inversora, crezca un 7,8 por ciento, en comparación con el 7,1 por ciento del año financiero anterior, informó la agencia de noticias.

Fuerte impulso en el segundo trimestre

El crecimiento del PIB de la India aumentó al 8,2 por ciento en el segundo trimestre (julio-septiembre) del año fiscal 2025-26, un fuerte aumento desde el 5,6 por ciento en el mismo período del año pasado.

El crecimiento en el sector secundario fue del 8,1 por ciento, mientras que el sector terciario se expandió un 9,2 por ciento, empujando el crecimiento general del PIB por encima de la marca del 8 por ciento para el trimestre.

Desempeño sectorial en el segundo trimestre

Durante el segundo trimestre–

– La industria manufacturera creció un 9,1 por ciento.

– La construcción creció un 7,2 por ciento.

– Los servicios financieros, inmobiliarios y profesionales registraron un fuerte 10,2 por ciento. crecimiento

– La agricultura y actividades afines crecieron un 3,5 por ciento.

– Electricidad, gas, suministro de agua y servicios públicos registraron un crecimiento del 4,4 por ciento.

El aumento del consumo refleja el aumento de los ingresos

El PFCE real aumentó un 7,9 por ciento en el segundo trimestre del año fiscal 2025-26, en comparación con el 6,4 por ciento en el trimestre correspondiente del año pasado. Los funcionarios dijeron que esto refleja mayores ingresos y mejores condiciones de empleo en todos los sectores.

El crecimiento del primer semestre sigue siendo sólido

Tras un crecimiento del 7,8 por ciento en el primer trimestre, el crecimiento del PIB de la India para la primera mitad (abril-septiembre) del año fiscal 2025-26 se sitúa en un impresionante 8 por ciento, en comparación con el 6,1 por ciento en el mismo período del año anterior.

Gran economía de más rápido crecimiento

A pesar de los desafíos globales, incluyendo A NOSOTROS Debido a los aumentos arancelarios y las perturbaciones comerciales, la India sigue siendo la principal economía de más rápido crecimiento del mundo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado que India será la única economía importante que se espera que crezca por encima del 6 por ciento en el año fiscal 2025-26, incluso cuando el crecimiento global se desacelera.

(con entradas IANS)





