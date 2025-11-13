El crecimiento de las emisiones de la India se desacelera, pero el mundo va camino de alcanzar niveles récord de CO2 en 2025







India emisiones de dióxido de carbono Se proyecta que aumentarán un 1,4 por ciento en 2025, lo que marca un aumento más lento que en años anteriores, según un informe publicado el jueves por una red global de más de 130 científicos e instituciones de investigación del clima.

La desaceleración se atribuye a un monzón temprano que redujo la demanda de refrigeración y al rápido crecimiento de la energía renovable, que mantuvo el uso de carbón casi estable, según el informe Global Carbon Budget 2025, publicado en la COP30 en Belem, Brasil. A pesar de esta moderación, el informe advierte que las emisiones de la India siguen creciendo en general. A nivel mundial, se esperaba que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de combustibles fósiles alcanzaran un récord de 38.100 millones de toneladas en 2025, aproximadamente un 1,1 por ciento más que en 2024.

Se proyectó que las emisiones de China aumentarían alrededor de un 3 por ciento en 2025, impulsadas principalmente por la actividad industrial continua y el crecimiento del consumo de carbón a pesar de las adiciones récord de energías renovables. Se espera que Estados Unidos, el segundo mayor emisor del mundo, vea caer sus emisiones alrededor de un 2,2 por ciento debido a la disminución del uso de carbón y la menor demanda de petróleo.

El Unión Europea Se proyectó que las emisiones caerían un 4,2 por ciento. Juntos, estos cuatro principales emisores representan casi el 60 por ciento de las emisiones globales de CO2 fósil. El estudio dijo que el presupuesto de carbono restante consistente con limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius ha caído a aproximadamente 170 mil millones de toneladas de CO2, apenas cuatro años de emisiones a los niveles actuales.

Se prevé que las concentraciones atmosféricas de CO2 aumenten a 425,7 partes por millón el próximo año, alrededor de un 52 por ciento por encima de los niveles preindustriales (1850-1900). El informe dice que la capacidad del planeta para absorber CO2 a través de los sumideros terrestres y oceánicos se está debilitando. Los científicos estimaron que alrededor del 8 por ciento del aumento del CO2 atmosférico desde 1960 se debe a que el cambio climático reduce la eficacia de estos sumideros naturales.

El hundimiento de la tierra cayó drásticamente durante El Niño de 2023-24 y solo se está recuperando parcialmente a medida que avanza. temperaturas más altas reducir la productividad de las plantas y aumentar la respiración. El sumidero oceánico, que absorbió alrededor del 29 por ciento de las emisiones durante la última década, ha mostrado poco crecimiento desde 2016 porque el agua más cálida contiene menos CO2.

Se proyecta que las emisiones globales derivadas del cambio de uso de la tierra, como la deforestación, disminuirán a alrededor de 4.100 millones de toneladas de CO2 en 2025 a medida que el fenómeno de El Niño disminuya, según el informe. El autor principal, Pierre Friedlingstein, afirmó que, dado que las emisiones de CO2 siguen aumentando, mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius «ya no es plausible». El informe señaló que 35 países lograron reducir las emisiones y al mismo tiempo expandir sus economías entre 2015 y 2024, el doble que hace una década.

