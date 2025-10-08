Nancylee MyattUn escritor y productor de televisión que creó la comedia de situación adolescente de NBC «Estudios sociales» y ganó un Premio Emmy diurno por su escritura en la serie animada «Pet de maestros», murió el 23 de septiembre en Basilea, Suiza. Tenía 68 años. Su muerte fue confirmada por su esposa, Paige Williams Bernhardt.

Myatt fue diagnosticado con un leve deterioro cognitivo en 2021, una condición que corrió en su familia. La enfermedad progresó a la demencia de Alzheimer en 2023. Myatt eligió «terminar su vida pacíficamente y con dignidad», según una declaración de Bernhardt.

Myatt nació en 1957 y fue miembro de la tribu Cherokee en Oklahoma. Se graduó de la Universidad de California, Irvine y actuó en el escenario y en comerciales cuando comenzó su carrera como dramaturga. Ella escribió las obras producidas en Los Ángeles «Dos en el pasillo para el asesinato», «fiesta de sueño», «más allá», «nada tan simple como el amor» y la «pintura húmeda» antes de graduarse del Warner Bros. » Taller de escritores en 1990 y recurrir a la televisión.

Como aprendiz de Norman Lear, Myatt fue la única escritora femenina en la comedia de situación de principios de los 90 «Los poderes que serán». Más tarde escribió en las últimas dos temporadas de «Cancha nocturna«, Incluido el final del programa. Fue escritora y productora de» The Five Mrs. Buchanans «de CBS y» Living Single «de Fox.

Myatt creó y produjo la comedia de situación de corta duración «Estudios sociales», que se estrenó en 1997 y provenía de las producciones Sandollar de Dolly Parton. Sus otros créditos de escritura de televisión incluyen episodios de «Recess», «Lloyd in Space» y «Maestro’s Pet» para Disney TV Animation y ABC, «Trackers» para Sony TV y el piloto de «Nikki & Nora», que se fue sin aire, pero luego se filtró e inspiró a los webseries «The N&N Files».

También escribió adaptaciones televisivas de las novelas adolescentes «Annie on My Mind» y «A Time For Dancing» y se desempeñó como Showrunner, co-productora ejecutiva, escritora y directora en «South of Nowhere». Sus otros créditos productores de televisión incluyen «Life With Roger», «Cleghorne!», «Mudding Through» y «South of Nowhere». Más tarde en la vida, estaba co-escribiendo a un piloto adolescente llamado «cupidez» con Ralph Maccio.

A Myatt le sobreviven su esposa y su compañera de escritura, Paige Williams Bernhardt, y amigos y familiares. Se pueden hacer donaciones en la memoria de Myatt al Capítulo Louisiana de la Asociación de Alzheimer o la Fundación Nacional de Alianza de Estadísticas (NSAF Savannah).