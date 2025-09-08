El creador de ‘tarea’, Tom Pelphrey y Emilia Jones descomponen el episodio uno

«Tarea«El seguimiento de Brad Ingelsby a»Yegua de Easttown«Comienza como un drama de la vida antes de estallar en violencia explosiva en la última mitad de su primer episodio.

Los espectadores son presentados a Tom Brandis, un ex agente de sacerdote convertido en el FBI, interpretado por una barriga Mark Ruffalo. Está luchando, bebiendo demasiado y durmiendo muy poco, claramente atormentado por una tragedia que Ingelsby aún no ha revelado completamente (aunque se sabe que su hijo está en prisión). Tom no parece demasiado interesado en su trabajo. Está en servicio de la carrera, hasta que se asigna a regañadientes para dirigir un grupo de trabajo para buscar una serie de robos dirigidos a las drogas de una pandilla de motocicletas llamada Dark Hearts. Y tus oídos no te engañan: los personajes de la «tarea» hablan con la misma bocina de Pensilvania regional que los personajes de «Mare of Easttown». Ambos espectáculos están ambientados en las comunidades de cuello azul alrededor del condado de Delaware.

A diferencia de «yegua de Easttown», que era un Whodunnit, «tarea» no se disfraza de quién está detrás de la juerga del crimen. Ese sería un Garbageman llamado Robbie Prendergast (Tom Pelphrey), quien usa su ruta para alcanzar los objetivos potenciales. Puede ser un criminal, pero parece un tipo decente. Es un padre soltero que está criando a sus hijos con su sobrina, Maeve (Emilia Jones). Incluso cuando su tío arruina su cita, interrumpe a Maeve mientras se besaba con el chico y se pone en un partido con él, es difícil arraigarse contra Robbie. Bueno, al menos hasta que Robbie y sus compañeros Bandits Cliff (Raúl Castillo) y Peaches (Owen Teague) se colan en una casa de drogas y no logran obtener la ventaja en los concesionarios, lo que lleva a una confrontación salvaje. (Peaches, apenas te conocemos!).

Pero hay una sorpresa más en la tienda. Un niño también está en la casa, dejando a Robbie y Cliff sin más remedio que secuestrarlo, ya que los ha visto sin sus máscaras. Habiendo cruzado ese rubicón moral, ¿puede una confrontación entre Robbie y Tom estar lejos?

Antes del debut de «Task’s», Ingelsby, Pelphrey y Jones desempaquetan el primer episodio explosivo de la siete partes HBO miniserie.

Brad, cuando escribiste este programa¿Por qué decidió que se desarrollara en el condado de Delaware, el mismo lugar donde se estableció «Mare of Easttown»?

Brad Ingelsby: Es solo pereza. Es la gente que conozco. Es la sangre en mis venas. Si puedo escribir historias sobre esta área por el resto de mi vida, estaría satisfecho. Si escribo una historia sobre un grupo de personas en Wisconsin o en Minnesota, tengo que investigar un poco. Tengo que pasar tiempo allí para tener una idea de los ritmos de su vida. Entonces, para mí, se trata de querer contar una historia sobre las personas con las que crecí. Aunque no conozco a un agente del FBI o un policía, mi tío era un sacerdote que dejó el sacerdocio. Entonces hay piezas conectadas de mi propia vida. También sentí que tenía más historias que contar allí. No era como si ‘Mare’ lo agotara en mí. ‘Mare’ se trataba de una madre y un hijo. En ‘tarea’, con Tom especialmente, se trata de un tipo que ha visto los pilares de su vida y todo lo que consideró que verdadero se desmorona. Está tratando de darle sentido a su sufrimiento.

¿Es esta historia parte del mismo universo que «Mare of Easttown»?

Inglés: Absolutamente. Queríamos abrazar eso. Nunca dijimos: «Tratemos de hacer que no sea como ‘yegua'». De hecho, gran parte de la misma tripulación de «Mare» trabajó en este programa, porque queríamos que hubiera una consistencia, y queríamos que la audiencia viera el programa y piense: «Este es el mundo de ‘Mare’, pero la historia es diferente».

¿Qué esperabas establecer con este primer episodio?

Inglés: El primer episodio está tratando de establecer el curso de colisión del programa. Era importante establecer los dos clientes potenciales y sus vidas en el hogar y sus trabajos. Quería tener una audiencia inclinada a los arcos emocionales de los personajes. Saben que algo está pasando con el personaje de Mark y algo está sucediendo con el personaje de Tom, pero no sabemos demasiado. Luego también tenemos que hacer que la trama se ponga en las pistas, y al final del primer episodio, establecer que el personaje de Mark va a investigar una serie de robos liderados por el personaje de Tom. Necesitábamos establecer las pistas duales de la historia, que son las pistas duales de toda la serie: la vida emocional de estos personajes y luego el elemento de procedimiento del espectáculo.

Tenemos una verdadera sensación de la vida doméstica de Robbie y Maeve en el episodio y la calidez y el caos de su casa. ¿Qué recuerdas sobre filmar esas escenas?

Tom Pelphrey: Fue hermoso. Estaba allí en un lugar llamado Downingtown. Fue un poco de viaje desde donde normalmente estábamos filmando cosas. Pero fue increíble porque era la casa real. No hubo recreación en un escenario en algún lugar. Nuestros decoradores de set hicieron un trabajo tan increíble. Se sintió tan vivido, hasta el desorden de cómo los juguetes no estaban alejados. Eso facilitó nuestro trabajo.

Emilia Jones: Me encantó filmar allí porque nadie tenía ninguna conexión telefónica. No hubo distracción. Todos podríamos meternos. Estábamos entreteniendo a los niños entre escenas y tomas. Todos estábamos pasando el rato constantemente. Eso nos ayudó a unirnos. Eso fue importante porque se supone que debemos ser una familia cercana.

Eso aparece en la escena en la que Maeve ha hecho la cena usando la receta de Ree Drummond y nadie quiere comer su comida.

Jones: Maeve pasa mucho tiempo cocinando y limpiando e intentando crear estructura para estos niños. Y luego Robbie entra y se mete con él. Maeve está cansado. Ella está muy, muy cansada. Pero esas escenas fueron mucho más divertidas de lo que pensé que iban a ser. Tenía que recordarme constantemente: «Estoy cansado, no me gusta». Lo estaba pasando bien, ¿sabes? Quiero decir, Oliver [Eisenson]Quién interpreta a Wyatt, dice mucho «Chicken Butt» en el programa, y ​​también lo dijo mucho fuera de la cámara. Nuestro director, Jeremiah Zagar, hizo muchas cosas de mano y nos siguió, lo que ayudó a que pareciera más caótico.

La frustración de Maeve con su vida sale en la escena en la que va a una cita por primera vez en siempre y lleva a un chico a casa. ¿Qué espera cuando comienza su noche?

Jones: Maeve se ha sentido atrapado y está perdiendo su sentido de identidad. Está muy emocionada de pasar el rato con alguien nuevo fuera de su familia y no hablar de pedos y cosas. Ella está harta de siempre recoger después de la gente de su familia, primero a su padre, y ahora Robbie mientras se convierte en actividades delictivas. Cuando Robbie no la deja salir y se divierte en su cita, simplemente se rompe. Maeve está tratando de ser paciente porque ama a la familia.

¿Qué dice sobre Robbie que al rasgar la habitación de su sobrina, se arruina su noche?

Pelphrey: Bueno, ahí tienes. Eso bastante resume a Robbie. Simplemente va a dar un paseo por la casa, verificando que todas las gallinas se entierran. Se pone un poco nostálgico, y luego está en una mala situación.

¿Hay paralelos entre lo que está pasando el personaje de Mark Ruffalo y las luchas que el personaje de Tom está experimentando?

Inglés: Hay paralelos. A medida que se desarrolle la historia, encontrarás aún más paralelos hasta el punto en que chocan los dos personajes. Es una historia sobre dos padres, mientras que «Mare» era una historia sobre madres. También se trata de dos tipos que están procesando la pérdida de diferentes maneras. Con Robbie, es la pérdida de su hermano y la ausencia de su esposa y la verdadera incertidumbre sobre si alguna vez volverá a casa. Con Tom, está entendiendo una pérdida profunda en su vida. Ambos aman a sus familias y están tratando de cuidar a sus familias. Sienten que tal vez decepcionan a sus familias. Cuanto más profundo sea el espectáculo, más comenzará a ver qué tan cerca están estos personajes. Cuando finalmente tienen escenas juntas, también lo ven y descubren estas piezas que las conectan.

¿Cómo fue disparar la invasión de la escena de la casa de drogas, que sale espectacularmente fuera de los ficates?

Pelphrey: Esa fue nuestra primera semana. Jeremiah había mapeado exactamente lo que íbamos a hacer. Sabía cómo quería que se llenara el marco, cuando la cámara se movía, dónde y por qué. Ensayamos la acción física de la misma, por lo que el momento estaba sincronizado con el camarógrafo. Usar la máscara era genial. Es algo poderoso no tener tu cara para expresar nada. Tienes que pensar en cómo usas tu cuerpo; Cómo girar la cabeza de cierta manera ayuda a comunicar algo a la audiencia que no estás haciendo con tu voz y no puedes hacerlo con tus ojos.

La violencia es realmente brutal.

Inglés: La idea era sacar a la audiencia a Amar Rob. Pero entonces la audiencia necesita entender las apuestas en juego. La estructura del primer episodio es un poco una construcción. No comienza con el crimen, y luego estamos inmediatamente después. De hecho, vivimos bastante con los personajes, y entramos en sus vidas. Y luego, al final del episodio, se puntúa con esta violencia que es sorprendente. Entonces es como, «Oh, wow». Estas son las consecuencias de lo que han hecho. Porque en ese momento de la historia, realmente nos gustan Robbie y Clinton. Somos como, «estos tipos son geniales. Puedo pasar el rato con duraznos». Y ahora uno de nuestros tripulantes está muerto, y ahora tienen a este niño del que tienen que cuidar. Queríamos que fuera realmente violento. De hecho, hablé con Jeremiah y pasamos por el momento de azotes de la pistola. Cada vez que hablamos de eso, dije que tenía que ser realmente impactante. Hicimos algo similar en «Mare», donde el cuerpo no aparece hasta el final del primer episodio. En «Tarea», es una especie de pieza de personaje, y al final, la trama se afianza.

¿Puedes hablar sobre esa última imagen de Robbie regresando a casa con el niño en sus brazos?

Inglés: Queríamos terminar con esa inquietante foto donde piensas: «¿Qué está pasando en esa casa en este momento?» Queríamos dejar a la audiencia con la puerta cerrando y hacer que iban: «Oh, Dios mío». Necesitamos que tengan una cualidad inestable cuando pasen los créditos.