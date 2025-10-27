El creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, tendrá una película entre el Reino Unido y la India

Director ganador del Premio Nacional Indio Srijit Mukherjee (“Chotushkone”) dirigirá una coproducción británico-india sobre Arthur Conan Doyle que combina la Sherlock Holmes La cruzada de la vida real del creador para revertir condenas injustas con elementos de su icónica ficción detectivesca.

La película, titulada «Elementary, My Dear Holmes», cuenta con el respaldo de Conan Doyle Estate como productor asociado, con Shahnaab Alam («The Lunchbox») produciendo a través de Invisible Thread Media, con sede en Londres, y Matchcut Productions de Mukherji a cargo del lado indio.

Ambientada en el Londres de 1906, la narración encuentra a Doyle lidiando con una agitación personal, incluido el deseo de su esposa moribunda de que se case con otra mujer, mientras se ve envuelto en el caso de George Edalji, un hombre de ascendencia india condenado injustamente. La película también profundiza en la difícil situación de Oscar Slater, otra víctima de la injusticia judicial, mientras Doyle aplica su destreza investigativa a casos del mundo real que reflejan las aventuras de su detective ficticio.

«Conocí a Sherlock Holmes por primera vez cuando era niño, no en Baker Street, sino en el silencio entre las páginas», dijo Mukherji. «‘Elementary, My Dear Holmes’ imagina a Doyle adentrándose en su propia ficción: un hombre atormentado por la claridad que creó, obligado a aplicarla a un mundo mucho más desordenado que el del papel».

Richard Pooley, director de Conan Doyle Estate, añadió: «Pocos hoy se dan cuenta de lo activo que fue a lo largo de su vida adulta en la lucha contra la injusticia en el país y en el extranjero. Su campaña hizo que la gente se diera cuenta de que se necesitaba un mejor mecanismo para revisar los veredictos inseguros. En 1907 se estableció el Tribunal de Apelación Penal en Inglaterra y Gales. En 1926 Escocia hizo lo mismo, en parte como resultado del caso Oscar Slater».

La coproducción se estructura según el Tratado de Coproducción entre el Reino Unido y la India, administrado por el British Film Institute y la National Film Development Corporation de la India.

El productor Alam dijo: “Un drama de época basado en el ícono británico, Sir Arthur Conan DoyleSerá dirigida por un cineasta indio, Srijit Mukherji, representa la historia compartida del legado cultural y literario entre las dos naciones”.

Munsur Ali, concejal de la ciudad de Londres, añadió: «No se trata sólo de historias más diversas, que son extremadamente importantes, sino de asociaciones internacionales que ofrecen nuevas formas de contar historias, interactuar con audiencias globales y, lo que es más importante, cambiar la dinámica de quién cuenta esas historias», dijo Ali.

Los realizadores enfatizaron su objetivo de celebrar el poder universal de la imaginación y el coraje moral que definieron la vida y la obra de Doyle, mientras exploraban lo que Mukherji describe como “una reflexión sobre el acto de creación, sobre lo que sucede cuando tu invento comienza a investigarte”.