El creador de pecado original reacciona a la cancelación en Paramount

«Dexter: pecado original«El creador Clyde Phillips se ha pronunciado después de la renovación, y luego la cancelación, de la serie Paramount+ Serial Killer Prequel.

A pesar de la serie Renovarse para la temporada 2 en abril, Variedad Rompió las noticias en agosto Ese «pecado original» había sido asesinado por el streamer.

«Fue una llamada telefónica dura que recibí esa noche. Ya habían recogido el programa, y ​​había informado a todos los escritores e informado a todos los actores, y luego lo no recogieron», dijo Phillips sobre el Podcast «Disección de Dexter». «No se manejó bien y no estoy contento con eso».

Mientras que la precuela, protagonizada por Patrick Gibson como un Dexter Morgan más joven, no regresará para la temporada 2, Paramount+ planea abrir una sala de escritores para una posible temporada 2 de «Dexter: Resurrección» Variedad reportado en agosto.

En el podcast «Disección de Dexter», Phillips dijo que sus planes para la franquicia fueron sacudidos por la fusión de Paramount con Skydance. Phillips afirmó que el ex jefe de Paramount, Chris McCarthy, «quería que el ‘Dexter’-verse se expandiera».

«Quería que yo fuera su nuevo Taylor Sheridan», dijo Phillips, refiriéndose al creador de «Yellowstone» y su serie de series spin -off en Paramount+ y CBS. «Placamos un par de años de esto, esperamos presentar nuevos personajes», agregó Phillips, insinuando que estaba desarrollando ideas spin -off basadas en versiones más jóvenes de James Doakes (Erik King) y el Capitán Matthews (Geoff Pierson).

Phillips también mencionó el spin -off de «Trinity» en el desarrollo, que sería un espectáculo de precuela centrado en el asesino interpretado por John Lithgow en el «Dexter» original. Phillips dijo que pasó un año en Los Ángeles con una sala de escritores y completó 10 guiones de «Trinity», más 10 guiones en un proyecto después del hijo de Dexter, Harrison, que habría tomado el personaje en una «dirección completamente diferente a la que terminó en ‘Resurrection’, porque Dexter no estaba involucrado».

Phillips dijo que pasó un año «escribiendo todos estos programas» y «creando el [‘Dexter’]-verse «, pero» entonces ocurrió la fusión y Paramount tenía otros planes «. Cuando se le preguntó si ha habido algún movimiento en la serie «Trinity», Phillips dijo que todavía está en el «quemador» y «honestamente no creo [Paramount is] voy a ir por ello. Solo creo que están interesados ​​en ‘Resurrection’ «.

«Si cancelan el ‘pecado original’, que es un éxito incorporado, ¿cómo van a recoger ‘Trinity’?» Phillips preguntó. «Si lo hacen, estaría encantado, pero no los veo haciéndolo».