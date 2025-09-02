El creador de ‘Man Chainsaw’ Tatsuki Fujimoto Anime que viene a Prime Video

Video principal ha aterrizado «Tatsuki fujimoto 17-26 ”, una antología anime Serie que adaptará ocho historias cortas del aclamado creador de manga detrás «Moto«Y» Mira hacia atrás «.

La serie, que se lanzará en todo el mundo el 7 de noviembre, muestra el trabajo que Fujimoto creó entre las edades de 17 y 26 años, ofreciendo a los fanáticos un vistazo a los orígenes creativos de una de las voces más distintivas de Manga.

El proyecto reúne un poder creativo poderoso con siete directores aclamados y seis estudios de animación. Los directores incluyen Tetsuaki Watanabe («Blue Lock»), Nobuyuki Takeuchi («fuegos artificiales, ¿deberíamos verlo desde el costado o el fondo?») Y Kazuaki Terasawa («El antiguo Magus ‘Novia Temporada 2»). Las tareas de animación se dividen entre ZEXCS, Lapin Track, Graph77, 100 Studio, Studio Kafka y Paworks.

La antología de ocho episodios abarca múltiples géneros, desde la supervivencia post-apocalíptica en «un par de pollos de clucking todavía estaban pateando en el patio de la escuela» hasta la comedia romántica de ciencia ficción en «Love Is Blind». Otras entradas incluyen «Sasaki detuvo una bala», explorando las emociones de los adolescentes; «Shikaku», después del romance retorcido de un asesino desquiciado; y «Mermaid Rhapsody», una historia conmovedora entre un niño y sirena centrado en un piano submarino.

Historias adicionales abordan la identidad de género en el «Síndrome de Wake-Up-A-Girl», el destino de los hermanos en «Nayuta de la Profecía» y la rivalidad artística en «Hermanas».

El elenco de voz incluye nombres notables como Kensho Ono, Kana Hanazawa, Tomokazu Sugita y Junichi Suwabe en los diversos episodios.

La serie es producida por el comité de producción «Tatsuki Fujimoto 17-26» con una línea insignia que sirve como supervisor de producción. Se basa en las colecciones de historias cortas de Fujimoto «Tatsuki Fujimoto Story Stories 17-21» y «Tatsuki Fujimoto Short Stories 22-26», publicado por Shueisha Jump Comics.

Fujimoto dijo: «Tener mis obras de mis años de estudiante para adaptarse al anime me puso ansioso, preguntándome si esto estaba realmente bien, y si estas obras podrían haberse confiado demasiado en la inspiración de los demás. Sin embargo, aunque aún no los he visto, creo que a través del trabajo de los directores talentosos, se han vuelto adecuados y bien diseñados».

El creador se ha convertido en una fuerza importante en el manga, con «Chainsaw Man» convirtiéndose en un fenómeno global y una aclamación crítica de «mirar hacia atrás». La serie de antología representa la inversión continua de Prime Video en contenido de animación japonesa, siguiendo otros títulos de anime exclusivos en su catálogo.

«Estamos encantados de llevar ‘Tatsuki Fujimoto 17-26’ a miembros principales de todo el mundo», dijo Thomas Dubois, jefe de originales franceses y japoneses en Prime Video. «Trabajando con una variedad de creadores talentosos, hemos hecho vida a estas primeras historias cortas que representan los orígenes creativos de Tatsuki Fujimoto, un joven artista de manga japonés conocido por elaborar mundos únicos y narraciones singulares como ‘Chainsaw Man’ y ‘Miring Back’.