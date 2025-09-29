El creador de ‘Lupin’ George Kay establece la serie de crímenes suecos de Netflix ‘The Case’

«Lupino«Creador George Kay ha establecido su próximo proyecto en Netflix con la serie de crímenes suecos «El caso».

Creado y escrito por Kay, «The Case» protagoniza a Jakob Oftebro y Peter Andersson (en la foto de arriba) como el investigador principal Thomas Berg y su padre y el ex detective Alfred, respectivamente. La serie de cinco episodios está dirigida por Kristoffer Nyholm.

«A medida que el verano interminable se apodera de Estocolmo, se establece un tipo diferente de oscuridad. El investigador principal de corte limpio y muy respetado Thomas Berg tiene un asesino en serie en sus manos», dice la sinopsis del programa. «Con el brutal asesino apuntando a sus colegas de la policía, Thomas hace una apuesta desesperada, recurriendo a una vez bien considerado pero ahora fuera de favor, ex-detective misántropes para la ayuda. Su padre separado, Alfred. Si tienen ninguna posibilidad de proteger a sus compañeros de policía, deben dejar sus diferencias de lado y encontrar una forma de trabajar. Solo vendrán en ese momento atraparán uno de los peor de los asesinos de la historia».

«The Case» también está protagonizada por Electra Hallman, Alexander Abdallah, Henrik Norlén, Lisette T. Pagler, Magnus Krepper, Irina Björklund, Anders Mossling y Anna Maria Käll. Una producción de películas B-Reel e imágenes del observatorio en asociación con nuevas imágenes, «The Case» envolvió recientemente la filmación en Estocolmo y se dirige a un lanzamiento global en Netflix el próximo año.

«Estoy encantado de trabajar en ‘The Case’ con el equipo nórdico de Netflix, nuevas imágenes y películas de B-Reel, los mejores socios posibles en el crimen», dijo Kay en un comunicado. «Han reunido un elenco y un equipo maravillosos, todos bajo el liderazgo del director Kristoffer Nyholm. ‘El caso’ es parte de la historia de amor de padre-hijo, parte de thriller criminal. Una serie que trae oscuridad … incluso al interminable verano de Estocolmo».