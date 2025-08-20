El creador de la serie ‘Wolfenstein’ Patrick Somerville Inks Amazon TV

Patrick Somerville ha firmado un acuerdo general de televisión de dos años con Amazon MGM Studios, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Somerville y su antiguo colaborador, la productora Stephanie Jacob-Goldman, desarrollarán proyectos de televisión para el estudio bajo su banner de chaoticgood.tv. La noticia del acuerdo se produce aproximadamente un mes después de que se informó que Somerville está desarrollando un Adaptación de series de televisión de los videojuegos «Wolfenstein» para videos prime.

«Colaborar con Patrick Somerville es una oportunidad maravillosa para ayudarnos a crear nuevas y dinámicas series para nuestros clientes de Video Global Prime», dijo Vernon Sanders, jefe de televisión global de Amazon MGM Studios. «Con su impresionante currículum, que incluye algunas de las historias más impactantes en la televisión en los últimos años, Patrick es una excelente adición a la familia Amazon MGM Studios».

Como se anunció anteriormente, Somerville servirá como creador, escritor, productor ejecutivo y showrunner en la serie «Wolfenstein». Jonah Nolan, Lisa Joy y Athena Wickham producirán productores ejecutivos a través de películas de Kilter. James Altman, de Key -Fame Films y Jerk Gustafsson, de «Wolfenstein», el desarrollador de MachineGames también se ejecutará productores ejecutivos.

«Estoy agradecido por la oportunidad de unirse a Amazon y Vernon, en un momento tan emocionante en nuestro negocio», agregó Somerville. «Asociarse con Jonah y Lisa en este proyecto hace que la oportunidad sea aún más especial. Espero honrar la hermosa locura de ‘Wolfenstein'».

Somerville es mejor conocido en el espacio de televisión para crear los programas «Maniac» en Netflix y «Station Eleven» en HBO Max, que sirve como productor ejecutivo en ambos y Showrunner en «Station Eleven». También fue escritor y productor supervisor en la aclamada serie de HBO «The Leftovers». Sus otros créditos de escritura incluyen «The Bridge» y «24: Live otro día». Somerville también es un novelista, que ha publicado los libros «The Cradle» y «The Bright River» junto con las colecciones de cuentos «El universo en miniatura en miniatura» y «problemas».

Lo representan primero y los artistas lo representan primero.

Jacob-Goldman se desempeñó como productor de la serie «Station Eleven» nominada al Premio Peabody, y trabajó en series como «Sobreviviente designado», «Gran Ejército» y «The 100».

Apple Photos Limpie Up

Stephanie Jacob-Goldman/Crédito: Peter-Harvey