El creador de ‘KPop Demon Hunters’ rechaza la película de acción real

“Cazadores de demonios KPop”creador Maggie Kang dijo recientemente a la BBC que no quiere verla batiendo récords netflix La película animada recibirá el tratamiento de acción real en el futuro.

«Hay tantos elementos de tono y comedia que son muy adecuados para la animación», dijo Kang al medio de comunicación. «Es realmente difícil imaginar a estos personajes en un mundo de acción real. Se sentiría demasiado arraigado. Así que no funcionaría para mí».

Desde su estreno a finales de junio, “KPop Demon Hunters” se ha convertido en un fenómeno cultural como la película más vista de Netflix en la historia. La banda sonora de la película encabezó las listas de Billboard e hizo historia como el primer álbum de banda sonora en tener cuatro canciones en el top 10 del Billboard Hot 100. El sencillo principal “Golden” ha pasado ocho semanas y contando en el número uno. Una versión para cantar de la película. se estrenó en cines a finales de agosto y recaudó 18 millones de dólares en un fin de semana.

Kang creó la historia de “KPop Demon Hunters” y coescribió y codirigió la película. La película se centra en un grupo de chicas de K-pop muy popular llamado Huntr/x, cuyas tres miembros también son guerreras demoníacas secretas. Las mujeres luchan contra una banda de chicos rival, los Saja Boys, que son secretamente demonios.

Chris Appelhans, codirector de Kang, también le dijo a la BBC que “KPop Demon Hunters” no debería convertirse en una película de acción real.

«Una de las mejores cosas de la animación es que puedes crear estas composiciones de atributos increíblemente grandes», dijo Appelhans. «Rumi puede ser este comediante tonto y luego cantar y dar una patada giratoria un segundo después y luego caer libremente por el cielo».

«La alegría de la animación es hasta dónde puedes llevar y elevar lo que es posible», añadió. “Recuerdo que adaptaron muchos animes diferentes. [into live action] y muchas veces, simplemente se siente un poco forzado”.

Variedad informó a principios de este año que Netflix y Sony están en conversaciones para hacer una secuela al éxito animado. Kang ha sido bastante abierta en varias entrevistas sobre su deseo de continuar la franquicia en forma animada. En una entrevista con VariedadElla expresó esperanzas de una secuela, particularmente en ir más allá de la vocalista principal de Huntr/x, Rumi, para ampliar las historias de sus compañeras de grupo Zoey y Mira.

«Hemos preparado muchas cosas para una posible historia de fondo. Obviamente, hay muchas preguntas que quedan sin respuesta y áreas que no se exploran, y tuvimos que hacerlo porque hay una cantidad limitada de películas que se pueden contar en 85 minutos», dijo Kang. «Esta era la historia de Rumi, y tenemos historias de fondo para Zoey y Mira, unas que realmente pusimos en la película, pero simplemente las rechazó. Simplemente no era la película para esas historias».

“KPop Demon Hunters” ahora se transmite en Netflix.