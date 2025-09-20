El creador de ‘Kpop Demon Hunters’ Maggie Kang nombra a su personaje favorito

Cuando Maggie Kang Tenía la oportunidad de dirigir y lanzar su propia película animada, sabía exactamente lo que faltaba en Hollywood Animation. Después de trabajar en la industria durante más de una década, el cineasta coreano-estadounidense nunca había encontrado un solo proyecto coreano. Entonces ella creó «Cazadores de demonios de KPOP» – NetflixEl musical animado que se convirtió en la primera animación de largometrajes con todos los personajes coreanos y un fenómeno global que sorprendió incluso a sus creadores.

Entregando una clase magistral en la conferencia creativa de Asia de Netflix durante la Festival Internacional de Cine de BusanKang detalló su viaje desde el concepto hasta el éxito mundial, revelando cómo infundió sistemáticamente todos los aspectos de la historia del grupo de niñas sobrenaturales con auténtica cultura coreana.

«Siempre quise ver coreano representado en la pantalla», dijo Kang a la audiencia el sábado. «Realmente quería trabajar en un proyecto coreano, pero realmente nunca me encontré con uno en los 12 o 13 años de trabajo en la industria de la animación en Hollywood».

La historia de origen de la película comenzó con la fascinación de Kang por la mitología coreana, particularmente criaturas como Dokkaebi, Dalsin y Saja de las que creció escuchando. «La idea de los demonios llevó naturalmente a Demon Hunters, un grupo de mujeres realmente increíbles que luchan contra los demonios», explicó. «Pero la idea necesitaba algo más. Simplemente no era suficiente».

Ese elemento faltante resultó ser K-Pop, que transformó el proyecto por completo. «La película instantáneamente se hizo más grande en escala. Se convirtió en un musical, y solo había más espectáculo», dijo Kang, y señaló cómo la capacidad de K-Pop para cruzarse las barreras culturales lo convirtió en un ajuste natural para la historia.

Para fundamentar el concepto fantástico en la auténtica cultura coreana, Kang recurrió a las tradiciones chamánicas del país. «Tenemos esta increíble tradición, que es el Mudang. Es el chamanismo coreano. Así que la idea de usar música para, ya sabes, y canción para evitar demonios. Esto es lo que hizo el Mudang», explicó.

Los cazadores de la película dibujan sus poderes sobrenaturales de la canción y el baile, creando «armas sonoras para luchar contra los hordas de demonios». Kang se inspiró en el intestino, los bailarines populares coreanos tradicionales que realizaron rituales para proteger a las comunidades de demonios y espíritus malignos. «En cierto modo, fueron realmente los primeros conciertos en Corea», señaló.

En 2022, Kang y su equipo creativo principal, incluido el codirector Chris Appelhans, se embarcaron en un extenso viaje de investigación a Corea. Visitaron lugares como el mercado Gwangjang, la Torre Namsan, el estadio olímpico, el distrito comercial Myeongdong y el Village Folk de Seonsan.

«Tienes que conocer a Corea para mostrarlo tal como es», enfatizó Kang. Las experiencias de primera mano del equipo informaron cada detalle visual, desde los edificios modelados del horizonte de Seúl hasta los detalles auténticos en escenas de restaurantes.

Un lugar particularmente significativo fue Bukchon Hanok Village, elegido para la primera reunión entre los personajes principales Rumi y Jinyu. «El Hanok es como Ji-Noo y el horizonte moderno que pensamos que era Romi, moderno y viejo, como elaborado», explicó Kang, describiendo cómo la yuxtaposición de la arquitectura tradicional y contemporánea reflejaba a los personajes mismos.

El compromiso de la producción con la autenticidad se extendió a los detalles más pequeños. Kang destacó cómo los artistas coreanos a lo largo de la producción marcaron elementos culturales, incluida la sugerencia de un colega de agregar servilletas bajo entornos de lugar en una escena de restaurantes, «el tipo de detalles que realmente hablan con una audiencia coreana».

El equipo también incorporó elementos coreanos icónicos como Taekwondo, visitando tanto el equipo de demostración de Kukkiwon como el K-Tigers. «Sus manifestaciones realmente nos demostraron que la danza y la lucha podrían incorporarse a la perfección», dijo Kang.

Incluso los personajes de animales de la película rindieron homenaje a la cultura coreana, con Derpy el tigre inspirado en el arte nacional de animales y Chokdo, mientras que la atacada de los tres ojos completó la combinación artística coreana tradicional.

Crear personajes principales femeninos coreanos fue particularmente significativo para Kang, que trabajó para hacerlos «tanto atractivos como aspiracionales y únicos, pero lo más importantes, coreanos». De su favorito personal, señaló a Mira: «Creo que Mira es tan genial, como, creo que es tan hermosa de una manera totalmente diferente que miro, y me gustaría ser Mira».

La película presenta siete canciones originales creadas por prominentes productores de K-pop, incluidos equipos del sello negro dirigido por Teddy Park. «Fuimos a fabricantes de éxito de K-pop de buena fe, desde productores hasta compositores y letristas para asegurarnos de que el ADN de la música K-pop fuera la principal preocupación», dijo Kang.

El éxito de la banda sonora «Golden» alcanzó el número uno en la lista de Billboard, mientras que los miembros de dos veces cubrieron la canción «Takedown» de la película. «Su entusiasmo por la película realmente validó lo que estábamos tratando de lograr y lograr en el espacio K-Pop», señaló Kang.

Kang elogió su relación de trabajo con el codirector Chris Appelhans, describiendo su colaboración como esencial para mantener la visión de la película. «La historia es el rey. Si no tienes historia, nada importa», dijo, explicando su proceso de intercambio de escenas y proporcionando información sobre el trabajo de los demás.

«A la mitad, estábamos tan sincronizados que casi compartimos un cerebro», dijo Kang. Señaló que Appelhans, cuya esposa es coreana, trajo sensibilidad cultural al proyecto, y él se mudó previamente a China durante dos años mientras dirigía «Wish Dragon».

La popularidad mundial de la película ha sorprendido incluso a sus creadores. «Cuando haces una película, no piensas en ti, no lo hagas y esperas que la gente se conecte a ella», reflexionó Kang. «Esto es, no esperábamos nada de esto. Ha volado nuestras mentes».

Si bien los fanáticos frecuentemente preguntan sobre las secuelas, Kang dijo que «no hay palabra oficial» en futuras entregas, aunque ella y el equipo siguen «emocionados por las posibilidades de más historias».

El éxito representa una victoria más amplia para la representación coreana en la animación. «Cada vez que hacen clic en el botón de reproducción en Netflix, no solo están viendo tu película, sino que vuelven a la cultura coreana, lo cual es realmente increíble», concluyó Kang.