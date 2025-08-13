¿El creador de juegos de Dallas en peligro de ser cambiado?

El Dallas Cowboys Tener varias batallas de posición acalorada en curso, incluso en el receptor abierto. Con la incorporación de George Pickens, las preguntas rodean qué videocs retendrán Dallas para completar la lista.

Jalen Tolbert ha estado compitiendo por ser el tercer receptor abierto del equipo junto con Pickens y Ceedee Lamb. Sin embargo, Tolbert parece haber tenido un campo de entrenamiento inconsistente, poniendo su futuro con la franquicia en cuestión.

Reid Hanson de Cowboys Wire Flotó la idea de intercambiar a Tolbert por un veterano en una posición de necesidad. Vamos a sumergirnos en los méritos para comerciar potencialmente Tolbert.

Rumores de Cowboys: ¿Podría Dallas comerciar WR Jalen Tolbert?

Tolbert está en peligro de ser superado en la tabla de profundidad por Kavontae Turpin y Jonathan Mingo para su punto de partida como tercer receptor abierto. El novato de los Cowboys, Traeshon Holden, también ha sido uno de los destacados del campamento de entrenamiento. Hanson presenta el argumento de Dallas Trading Tolbert.

«Tolbert, un agente libre en el invierno, viene de una temporada sólida de trabajo», escribió Hanson en una historia del 12 de agosto de 2025 titulada, «Trade Fodder? Los vaqueros podrían voltear pendientes FA con un valor de $ 10 millones al año para la posición de necesidad». “Sus 610 yardas de recepción, siete touchdowns y 892 instantáneas ofensivas son mejores que los números WR comparables como Darius Slayton, Josh Palmer y Tutu Atwell publicaron la temporada pasada.

«También vale la pena señalar que estos tres WR comparables recientemente firmados para acuerdos con un promedio de $ 10 millones o más en APY. Los fanáticos de los Cowboys pueden no ser optimistas con Tolbert, pero su producción es un producto valioso en la NFL en estos días. Los equipos están dispuestos a pagar», agregó Hanson.

«Las prácticas han sido una bolsa mixta para Tolbert. Todavía no se está volviendo firme a la pelota, lo que lleva a desafíos e incluso de pérdidas de balón. Mingo no tiene el cuerpo de trabajo para demostrar que es más confiable, pero está en una inclinación clara en su desarrollo, está bajo contrato por un año extra, y es el bloqueador de carreras superiores en un equipo que desea más carrera desde la posición de WR».

Cowboys WR Jalen Tolbert viene de su mejor temporada de la NFL con 49 atrapadas para 610 yardas y 7 touchdowns

Hay argumentos razonables para mantener a Tolbert, a saber, la expectativa está saliendo de su mejor temporada de la NFL. Tolbert registró 49 recepciones para 610 yardas y siete touchdowns en 17 apariciones (incluidas 15 aperturas) durante la temporada 2024.



El juego del receptor la temporada pasada es un tamaño de muestra mucho mayor que algunas prácticas de campamento de entrenamiento. Más allá de ser un posible chip comercial, Tolbert enfrenta un futuro incierto en Big D.

Tolbert se dirige a la última temporada de cuatro años, $ 5.1 millones Contrato de novato. Si es poco probable que los Cowboys vuelvan a firmar a Tolbert en 2026, Dallas podría estar más inclinado a al menos recibir algo a cambio a cambio de comercio para la expectativa.

Los Cowboys se están moviendo por WR Traeshon Holden en la tabla de profundidad

Para hacer las cosas más desafiantes para Tolbert, Holden parece estar en tendencia al alza. Después del enfrentamiento inicial de pretemporada del equipo contra los Rams de Los Ángeles, el entrenador en jefe Brian Schottenheimer reveló que planea mover a Holden por la tabla de profundidad.

«Traeshon ha hecho eso todos los días en la práctica, literalmente todos los días, ha habido una o dos grandes jugadas». Schottenheimer explicó a los periodistas el 9 de agosto. «Y cuando haces eso, te notas. Y cuando haces eso, obtienes más oportunidades y estoy orgulloso de él.

«Y, de nuevo, él es un tipo que va a hacerlo, lo verás subiendo por la tabla de profundidad».