El creador de ‘Juego Squid’ realiza una gran inversión en la compañía de IA Twelvelabs

«Juego de calamar«Creador Hwang dong-hyukS Firstman Studio ha realizado una inversión de $ 3 millones en una compañía de tecnología de IA centrada en el entretenimiento Twelvelabs.

Cofundado por Jae Lee y Soyoung Lee, Twelvelabs, con sede en San Francisco, se está asociando con estudios, streamers, creadores y emisoras para ofrecer un sistema que «indexa y enriquece metadatos de video hasta el nivel de escena, lo que permite a los editores, directores y productores trabajar con velocidad sin precedentes y que mantiene el control creativo».

«La narración de historias se está volviendo más global, más visual y de ritmo más rápido», dijo Hwang en un comunicado el jueves. «Los creadores que pueden adaptarse darán forma al futuro del entretenimiento. Creo que la tecnología como Twelvelabs será esencial para convertir las ideas en historias terminadas en The Speed ​​Audiences ahora esperan».

Hwang agregó: «Las herramientas de IA están abriendo nuevas formas de crear el poder del cine que no podríamos haber imaginado hace solo unos años. Para mí y Firstman Studio, se trata de dar a los cineastas más tiempo para concentrarnos en el arte, la emoción y la magia que solo pueden dar vida».

Twelvelabs se diferencia de las empresas que usan IA generativa para «crear contenido completamente nuevo» y enfatiza el «enfoque en mejorar lo que ya existe» de su producto.

Per TwelveLabs, “Film and television archives contain billions of dollars’ worth of untapped footage. In many studios, less than 5% of that material is ever reused, largely because finding and preparing it for production is slow, manual, and fragmented. TwelveLabs’ video foundation models can search across hours of footage by visual, audio, and contextual cues simultaneously — making it possible to locate a specific scene, verify rights, and deliver usable files en una fracción del tiempo «.

«Algunas de las imágenes más valiosas del mundo se subutilizan porque es demasiado lento para buscar, recuperar y prepararse para la producción», dijo el cofundador y jefe de GTM Soyoung Lee. «Hacemos videos de búsqueda instantáneos y listos para usar a escala, por lo que las compañías de medios, las empresas y los creadores de todas las industrias pueden desbloquear más valor de cada cuadro que poseen».

Ver a continuación para VariedadLas preguntas y respuestas con el CEO y cofundador de Twelvelabs, Jae Lee, sobre la misión y la asociación de la compañía con Hwang.

¿Cómo se involucró el director Hwang en la empresa? ¿Qué condujo a la inversión?

El director Hwang siempre se ha sentido atraído por la innovación, ya sea en la forma en que cuenta historias o en las herramientas que lo ayudan a darle vida. Cuando nos conectamos, tenía curiosidad sobre cómo la IA de video podía entender el flujo emocional y narrativo de una escena, no solo señales a nivel de superficie como objetos o diálogo. Esa profundidad de comprensión resonó con él como cineasta. Mientras exploraba lo que nuestra tecnología podía hacer, vio un valor claro para los creadores como él, que quieren pasar menos tiempo empantanado en fricción técnica y más tiempo enfocándose en el corazón de la historia. Esa alineación de la visión es lo que finalmente lo llevó a invertir a través de su compañía de producción, Firstman Studio.

¿Cuál es la misión a largo plazo para Twelvelabs?

En el fondo, nuestra misión es indexar cada video del mundo y hacer que sea tan fácil de entender como texto. Más del 90% de los datos del mundo hoy en día son el video, pero la mayoría permanece bloqueado, ya sea en archivos de Hollywood, bóvedas deportivas o bibliotecas corporativas. Queremos cambiar eso.

Al dar a las máquinas la capacidad de comprender no solo lo que hay en un video sino también el contexto: el tono, el ritmo o la emoción, hacemos posible que los humanos se concentren en lo que realmente importa: las decisiones creativas. Con el tiempo, creemos que este cambio convertirá el video de un archivo pasivo en un recurso activo y vivo que alimenta la narración de historias, el descubrimiento y las experiencias completamente nuevas.

¿Cómo ves esta tecnología que beneficia a los creadores como Hwang?

Para los cineastas como el director Hwang, el tiempo es el recurso más escaso. Las horas a menudo se pierden diarios de catalogación, restaurando tiros de archivo o verificar los derechos antes de que una idea pueda avanzar. La tecnología de Twelvelabs reduce de manera exclusiva esa fricción, surgiendo la escena correcta más rápido, marcando posibles problemas antes y despejar el camino para que los creadores puedan enfocar más energía en la emoción, el marco y los arcos de las historias.

Esto está sobrealimentando el proceso creativo. Le está dando a los narradores más tiempo a la magia que solo pueden traer, cosas como decidir qué mueve a las personas, qué demora en la memoria y qué define una historia. Para alguien como el director Hwang y su compañía de producción, eso significa menos gastos generales y más libertad para concentrarse en lo que mejor hace.

¿Qué estás haciendo para sofocar cualquier temor sobre los creadores que trabajan con empresas centradas en AI?

La mayor parte del miedo proviene de herramientas generativas de IA que intentan reemplazar la creatividad humana haciendo contenido nuevo neto desde cero. Eso no es lo que hacemos.

Twelvelabs se trata de trabajar con los creadores de materiales que ya tienen. Construimos modelos que indexen, buscan y comprendamos imágenes para que los editores, directores y productores puedan moverse más rápido e inteligente. Las decisiones sobre qué usar, cómo enmarcarlo, qué historia contar, eso sigue siendo todo humano.