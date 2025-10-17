El creador de juego de los Giants es llamado «posibilidad remota» para jugar en la semana 7

El Gigantes probablemente se quedarán sin uno de los mejores creadores de juego cuando visiten el Broncos el domingo. receptor ancho Darius Slaytonquien ocupa el tercer lugar en el Gigantes con 166 yardas en 12 recepciones, es una apuesta arriesgada, según Jordan Raanan de ESPN.

Slayton, de 28 años, no ha practicado en toda la semana y enfrenta la posibilidad de perderse su segundo juego consecutivo desde que se lesionó el tendón de la corva en un Pérdida de la semana 5 hacia santos.

Slayton se está quedando sin tiempo para jugar

Slayton no jugó en el partido de los Gigantes. Victoria de la semana 6 sobre el Águilas. Receptor veterano Lil Jordan Humphrey dio un paso al frente en su ausencia luego de ser elevado del equipo de práctica por primera vez esta temporada, logrando cuatro pases para 55 yardas. Los Gigantes también dependieron en gran medida de Wan’Dale Robinsonquien sumó seis recepciones para 84 yardas y un touchdown.

Slayton fue visto haciendo algo de trabajo secundario durante la práctica del jueves, pero necesitará regresar al campo antes de que termine la semana para tener alguna posibilidad de regresar el domingo. Los Gigantes (2-4) buscan victorias consecutivas por primera vez desde las Semanas 11-14 de la temporada 2023.

Slayton tuvo tres recepciones para 31 yardas en la derrota 26-14 ante los Saints, pero también tuvo un caída costosa y perdió un balón suelto antes de salir en la segunda mitad por una lesión en el tendón de la corva. Con jugador de bolos profesional Malik Nabers Ya eliminados, los Giants terminaron el juego con Jalín Hyatt y Bellas Collins en el receptor.

Nabers se someterá pronto a una cirugía de rodilla

Puede que Nabers esté fuera todo el año por una lesión del ligamento anterior cruzado, pero sigue siendo una presencia constante en las instalaciones del equipo. El entrenador en jefe Brian Daboll dijo el jueves que Nabers está “bien” y pronto será operado de su rodilla lesionada.

Dado lo temprano que es la temporada, Nabers debería estar listo para comenzar a principios de 2026, salvo contratiempos. Pero eso no ha impedido que los Giants busquen mejoras para ayudar a más quarterbacks novatos. Jaxson Dardos desarrollo.

De acuerdo a Connor Hughes de SNYLos Gigantes están buscando un receptor antes de la fecha límite de cambios del 4 de noviembre, con Chris Olave, Jaylen Waddle y meyers entre los objetivos potenciales.