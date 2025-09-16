El creador de ‘Heist’ Money ‘, Alex Pina habla, el nuevo programa’ Bunker ‘Bunker’

En 2019, haciendo «Temporada 3 de atracción de dinero», Netflix y creadores Alex Pina y Esther Martínez Lobato llevó la televisión española a un nuevo nivel de producción.

Ahora parecen estar preparados para hacer lo mismo con el thriller «Bunker del multimillonario», listos para su lanzamiento el 19 de septiembre y filmados en el Centro de Producción Europeo de Tres Cantos de Netflix, su mayor complejo de estudio en la Unión Europea y su centro de alta tecnología más importante allí

«No solo el presupuesto, sino el lenguaje narrativo y la estructura y la construcción de personajes, es la serie más ambiciosa que he visto en la historia de España», dijo el martes el Centro de Producción de Netflix y Vicepresidente de Netflix, vicepresidente de Contenido, Portugal, como una visita al Centro de Producción de Netflix y un «Bunker» multimillonario «Megaset, cerca de la aldea Colmenar Viejo. 6.200 metros cuadrados (66,700 pies cuadrados) de tamaño, sus más de 100 espacios interconectados ofrecieron una experiencia más inmersiva para los equipos de trabajo, e incluso el uso de drones en el estudio.

«Bunker de multimillonarios» es también la primera serie de Netflix en España, que hace un uso extensivo de la producción virtual.

Fuera de España, algunas otras series de Netflix, el thriller holandés «Ihostage», por ejemplo, pueden usar mucho la producción virtual, pero es «difícil» para ellos usarlo más, dijo Victor Martí, Jefe de Producción de Netflix. Variedad en la visita.

La serie también ofrece una crítica trincheras de las miserias morales de las O.1% más ricas del mundo, que para la gracia de Dios y los gobiernos dirige el futuro de la humanidad.

El «Búnker del multimillonario» comienza cuando la Segunda Guerra Mundial parece que está a punto de salir. Max (Pau Simón), su apelación exitoso, se encuentra en las puertas de la cárcel por un padre contrito y se apresuró a Kimera Underground Park, un búnker de multimillonarios secretos ultra lujosos de 900 pies debajo del suelo, mientras los jets de combate pasan sobre la cabeza y las familias se apresuran a los autos para escapar de la gran ciudad.

Max y su familia miran asombrados en las transmisiones de transmisiones en el Bunker Show The World destruido por la Guerra Nuclear.

Pero la familia de Max y Guillermo tienen asuntos pendientes. Borracho, drogado, Max condujo el auto de su padre al árbol. Ane, su novia, murió. Es sentenciado a la cárcel por homicidio involuntario. El padre de Ane, Guillermo, y la hermana Alice, ambas en el búnker, todavía el odio son agallas.

Producido para Netflix por Vancouver Media, la etiqueta con sede en Madrid de Pina y Martínez Lobato, «Bunker ‘Bunker’ Bunker» comienza con un tono apocalíptico, luego pasamos a un divertido espectáculo de ficción. Comienzas con un género, luego sigues cambiando el género, como una muñeca rusa. Esto es completamente diferente a cualquier cosa que hayamos hecho antes ”, dijo Pina.

Búnker de multimillonarios

Crédito: Tamara Arranz

«El programa hace referencia a la situación geopolítica actual, pero se trata más del viaje de los personajes, más sobre un viaje emocional», agregó Pina.

«Bunker de multimillonario» también es un thriller de realidad distópica, la visión de un hotel de búnker de alta tecnología que usa sus propios valores de creación y producción virtual de alta tecnología en la manga.

La primera producción de Pina y Martínez Lobato desde «Berlín», abarca 4,800 extras y más de 7,000 metros cuadrados (75,000 pies cuadrados) de sets y más de 160 piezas de set, que requieren más de siete meses de construcción.

El contexto del búnker había llamado a FIR la narrativa, argumentó Pina. «El hecho de disparar en un espacio confinado mejora la creatividad. En realidad, es el cuarto espectáculo que hemos hecho en un espacio confinado. Es como una olla a presión. Puedes mejorar el drama y los personajes. Pueden volverse locos. El lado romántico es más romántico el dramático más drmatic», dijo Pina.

La mega producción de Netflix también utilizó una pantalla virtual de 30 x 6 metros y una pantalla de techo de 8 x 4 metros. El conjunto de atrio del búnker es tan grande que permite drones en el estudio.

Desde hace años, Netflix ha estado aumentando la apuesta en un cambio de alta tecnología. «Fuimos los primeros en presentar HDR, Dolby Atmos, nuevos flujos de trabajo de postproducción y uno de los primeros en usar el sonido virtual y las producciones virtuales», dijo Ávalos. «Es increíble ver cómo los desafíos técnicos repentinos para crear una narración más única ahora estaban siendo resueltas primero por los mercados de idiomas que no son ingleses, y por personas que siempre han tenido que hacer que cada centavo contara».

«Berlín» todavía se hizo con la proyección trasera tradicional, aunque al final probó la producción virtual. «El búnker de los multimillonarios fue filmado en HDR y Dolby Atmos. También fue el primer espectáculo de Netflix en España con un uso de producción virtual realmente extenso a través de VFX en la cámara, dice Victor Martí, jefe de producción de Netflix.

Tres factores marcan que cambian, agrega. Netflix comenzó a trabajar con David Monguet, supervisor de producción virtual. En los últimos dos años, Netflix ha desarrollado una herramienta de código abierto, Open VPN, que Sychnronize Spaces de cámara de color con un panel LED, que permite un complejo VFX en la cámara, con mucho más VFX que se mueve de poste a preproducción. Además, los precios de los paneles LED en la caída.

En una visita de prensa del Centro de Producción de Tres Cantos Netflix el martes, Martí y Migue Amoedo, co-productor y diseñador visual de Vancouver Media, perforados en la innovación de alta tecnología a través de una demostración de su conjunto de producción virtual en la etapa 7.

Utilizados ampliamente en las 160 secuencias de la temporada de la temporada ocho, los espectaculares resultados de VFX en la cámara se pueden ver en una secuencia de crédito abierta memorable donde la cámara se acerca a través del cielo azul y las nubes blancas que rodean tres bloques de torres brillantes para descansar en una figura en una de sus oficinas, mirando a través de una ventana.

«Alex [Pina] Había notado las nubes alrededor de los bloques de torre más altos de Madrid. Dijo que quería una escena ”, recordó Amoedo. Pina lo consiguió.