El creador de ‘ghoul’, Patrick Graham, regresa al horror indio con una nueva película

Patrick Graham está regresando al horror en hindi, firmando para escribir un nuevo largometraje inspirado en una tragedia india de la vida real.

Graham, quien creó la serie de terror de Netflix «Ghoul» y «Betaal», escribirá el guión de la película sin título que está respaldada por Khyati Madaan’s No fuera entretenimiento Junto a Prashant Gunjalkar.

Ahan Shetty ha sido aprovechado para estrellas, marcando un cambio de género para el actor después de su debut en 2021 thriller de acción romántica «Tadap» y por delante de su papel en la épica de la guerra del conjunto «Border 2», que también presenta a Sunny Deol, Diljit Dosanjh y Varun Dhawan. El drama patriótico está programado para un lanzamiento del Día de la República de la India 2026 y se espera que sea uno de los principales eventos teatrales del año.

El proyecto se está posicionando como una experiencia de terror teatral que mezcla sustos con romance, construido alrededor del evento histórico de la vida real. El casting del protagonista femenino está actualmente en marcha, con el título y el director aún por anunciar.

El trabajo anterior de Graham incluye el «ghoul» críticamente elogiado en 2018 y «betaal» en 2020, ambos producidos bajo las operaciones indias de Blumhouse Television. El especialista en terror global está detrás de las tiendas de campaña de franquicias, incluidos «Get Out» y «The Purge».

El productor Madaan lanzó no fuera entretenimiento este año después de una carrera de una década en Red Chillies Entertainment, Disney India y Maddock Films. La compañía se ha posicionado para revivir el cine teatral en hindi en el idioma hindi a través de la narración de historias que definen el género. La lista actual del banner incluye la romántica comedia de terror «Abhootpurva» y un drama de la vida del cineasta de cine nacional India Habib Faisal, conocido por «Do Dooni Chaar» e «Ishaqzaade».

Gunjalkar aporta experiencia en gestión y entretenimiento del talento a través de su compañía Pals & Peers.