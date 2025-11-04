El creador de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ destaca la discapacidad en su primera novela

Craig Thomasel co-creador de “Cómo conocí a vuestra madre» ahora es novelista. Su primer libro, «Así no fue como sucedió», se publica el 4 de noviembre en Hanover Square Press. Contado desde cuatro perspectivas diferentes, el libro es una comedia dramática familiar sobre un joven con síndrome de Down, sus padres y su hermana adolescente, y cómo sus vidas cambian cuando Hollywood decide adaptar su historia a una película. Es una historia divertida y sincera llena de meta-momentos de las propias experiencias de Thomas como escritor de televisión y como padre. de un niño con discapacidades “Esta familia no es mi familia”, dice Thomas. Variedad«Pero hay mucho de mi familia y mucho de mí allí».

Hace dieciocho años, durante el intervalo entre las temporadas 2 y 3 de “Cómo conocí a vuestra madre”, el primer hijo de Thomas nació con el síndrome de Jacobsen. El niño necesitaba apoyo médico inmediato e intensivo y, si bien sobrevivió a una cirugía a corazón abierto a las dos semanas de edad, sus síntomas de desarrollo a largo plazo los colocaron a él y a su familia en un viaje único. En medio de esos primeros años trabajando en «Cómo conocí a vuestra madre», bromea Thomas, «conducía hasta una comedia de situación y luego conducía a casa para ver este oscuro drama médico. Estaba viviendo en estos dos mundos diferentes».

Durante años, Thomas intentó unir esos dos mundos incorporando algo de la historia de su familia a sus obras creativas. «Coqueteé con la idea de escribir sobre ello en ‘Cómo conocí a vuestra madre'», dice, «Marshall y Lily se basaron en mi esposa y en mí, y a menudo incorporaba cosas de mi vida real en sus historias». Cuando Marshall y Lily, interpretados por Jason Segel y Alyson Hannigan, respectivamente, se convirtieron en padres en la serie, Thomas recuerda: «Nunca descubrí cómo hablar de mi propia vida como padre en el programa, lo cual era un sentimiento realmente solitario».

Thomas intentó escribir otras historias y guiones que capturaran su experiencia única como padre, pero solo llegó a buen término con “Así no fue como sucedió”. Sin embargo, tener un hijo mayor con discapacidad no es la única forma en que la familia del libro coincide con las propias experiencias de Thomas. Al igual que la familia ficticia, Thomas también tiene una hija menor neurotípica. Además, el padre del libro es guionista, lo que abre la puerta a comentarios agudos sobre Hollywood y sus dudosos intentos de representación en pantalla.

En cuanto a la elección de contar la historia desde múltiples perspectivas, Thomas dice: «Echaba de menos escribir personajes y diálogos. Quería estar en el lugar de todos estos personajes en un momento u otro, y estar en sus cerebros, estar en sus almas, y ver cómo ven el mundo de manera diferente, y las muchas maneras en que se contradicen, chocan y luchan entre sí».

Como escritor, Thomas también transmitió las lecciones que aprendió escribiendo para televisión. «Escribir esta novela se parecía mucho a trazar una temporada de ‘Cómo conocí a vuestra madre'», dice, «Me sorprendió cuánto se cruzaban las habilidades de un programa de televisión para dar forma a la historia de una novela. Me dio confianza una vez que me di cuenta de lo similares que eran esas habilidades». Los fanáticos del programa seguramente reconocerán similitudes entre la prosa de Thomas y la narración que escribió para la comedia. El libro es cómico, pero la comedia, en muchos sentidos, ha adquirido nuevos significados y formas desde que terminó “Cómo conocí a vuestra madre” hace nueve años.

«La comedia es a donde acudo cuando necesito decir algo, porque no conozco otra manera. Necesito reírme mientras intento decir algo significativo. Y vaya, necesitamos eso más que nunca en este país», dice Thomas.

Thomas y el cocreador de “Cómo conocí a vuestra madre”, Carter Bays, comenzaron sus carreras escribiendo en “The Late Show With David Letterman”. Por lo tanto, está consternado por las últimas perturbaciones en la industria de los programas de entrevistas (específicamente, la cancelación de “The Late Show With Stephen Colbert” y el gobierno federal intentos de censurar a Jimmy Kimmel. «Simplemente no puedo imaginar un mundo en el que el presidente de los Estados Unidos esté tratando de cancelar programas de comedia nocturnos y en guerra pública con los comediantes que ejercen su libertad de expresión en Estados Unidos. Es sorprendente», dice Thomas, «¡Vamos Jimmy Kimmel! ¡Vamos Stephen Colbert! Tengo mucho respeto y aprecio por esos tipos y sus equipos de redacción y producción. Necesitamos libertad de expresión en este país. Necesitamos poder hacer comedia».

Si bien “Así no fue como sucedió” no es un libro político en apariencia, Thomas espera que haga que la gente piense sobre la discapacidad desde una perspectiva más positiva. «La forma en que se habla de la discapacidad en la política y la cultura pop, y el regreso de la palabra R, y la forma en que tantos servicios y financiamiento están siendo amenazados y atacados, es realmente aterrador. Es un momento aterrador para la comunidad de personas con discapacidad en Estados Unidos», dice, «Mi sueño es que este libro haga que la gente piense y hable sobre cómo pensamos y hablamos sobre la discapacidad en nuestra cultura: cómo es la representación, cómo es la inclusión y cómo se usa el ingenio para inventar formas de incluir y representar a las personas con discapacidad».

Junto con la novela se lanzará un audiolibro de “Así no fue como sucedió”. Estrellas de “Cómo conocí a vuestra madre” Josh Radnor y Cobie Smulders darán voz al padre y a la madre en el audiolibro, respectivamente, junto a Kevin Iannucci como el hijo y Marli Watson como la hija. Radnor y Smulders interpretaron respectivamente a Ted Mosby y Robin Scherbatsky en las nueve temporadas de la comedia de CBS. Thomas y Radnor colaboran actualmente en el Podcast de repetición de “Cómo conocí a vuestra madre”“How We Made Your Mother”, en la que Cobie Smulders apareció como invitada.