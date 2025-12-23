El creador de Call of Duty, Vince Zampella, muere en un trágico accidente

VIVA – Industria video juego mundo estaba de luto después Vince Zampellauno de los creadores más influyentes detrás de la franquicia Obligaciones, morir mundo debido a un accidente automovilístico en California, Estados Unidos, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Este trágico incidente conmocionó a la comunidad de jugadores y a los profesionales de la industria de todo el mundo, considerando la inmensa contribución de Zampella a la configuración del género moderno de disparos en primera persona.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía, hora local, en la autopista Angeles Crest, una famosa ruta montañosa sinuosa y desafiante al norte de Los Ángeles, en el sur de California. Según un informe de la Patrulla de Caminos de California, el automóvil que conducía Zampella se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y estalló en llamas.

Zampella murió en el lugar, mientras que un pasajero del vehículo también murió tras ser trasladado de urgencia al hospital. La identidad del pasajero no ha sido anunciada oficialmente. Hasta el momento las autoridades siguen investigando la causa exacta del accidente.

Vince Zampella es conocido como una de las figuras más influyentes de la industria moderna de los videojuegos. Su carrera comenzó en la década de 1990 y se desarrolló rápidamente después de que fundó Infinity Ward con Jason West y Grant Collier en 2002.

Luego, Infinity Ward creó Call of Duty, que se lanzó por primera vez en 2003 y se convirtió en una de las franquicias de juegos más vendidas de todos los tiempos con cientos de millones de copias vendidas en todo el mundo. Después de dejar Infinity Ward, Zampella fundó Respawn Entertainment en 2010, que luego fue adquirida por Electronic Arts (EA) en 2017.

Bajo su liderazgo, Respawn lanzó títulos exitosos como Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order, que lograron elogios comerciales y de crítica. Además, Zampella también desempeñó un papel en la dirección del desarrollo de la nueva serie Battlefield de EA, incluido Battlefield 6, que recibió una acogida positiva por parte de la comunidad de jugadores y los críticos.

La carrera de Zampella refleja una gran influencia en la evolución del género de disparos moderno y su impacto de gran alcance en la experiencia de juego de millones de jugadores en todo el mundo.

Electronic Arts, la empresa matriz de Respawn, afirmó que el fallecimiento de Zampella fue una «pérdida inimaginable» y expresó su más sentido pésame a su familia, amigos y toda la comunidad de jugadores que se habían inspirado en su trabajo.