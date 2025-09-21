El costo de un automóvil eléctrico lo hace dudar, Vifast da un esquema para hacerlo más barato

Yakarta, Viva – Precio Auto eléctrico En Indonesia, sigue siendo relativamente alto en comparación con los vehículos alimentados por gasolina. Uno de los principales factores es bateríaque contribuyó alrededor del 30-40 por ciento del precio total del vehículo.

Leer también: Wuling Electric Car se convierte en Flota Post Indonesia



Esto es lo que a menudo hace que los clientes potenciales se abstengan de cambiar. Darse cuenta de este desafío, Vinfast Introducción de un esquema de suscripción de batería para todos los modelos comercializados en Indonesia. Esta estrategia reduce significativamente el precio inicial del automóvil, con un ahorro potencial de hasta Rp113 millones.

Este esquema funciona de una manera simple. Los consumidores pueden comprar un automóvil eléctrico sin batería a un precio más bajo, luego agregar una tarifa de suscripción mensual. Por ejemplo, el VF E34, que generalmente tiene un precio superior a Rp400 millones, ahora puede ser propiedad de RP299 millones. Es decir, hay un ahorro de alrededor de Rp112.86 millones.

Leer también: Se retiraron cientos de miles de autos eléctricos de Xiaomi.



Mientras que VF 3, que es el modelo más asequible, se vende para RP. 156 millones con una tarifa de suscripción de batería de RP. 253 mil por mes.

Las opciones de suscripción también se aplican a otros modelos. VF 5 ECO se ofrece RP232 millones con una tarifa mensual de Rp468 mil, ahorrando hasta RP91.17 millones. VF 6 se puede comprar RP335 millones para la variante ECO o RP394 millones para la variante más, con una tarifa de suscripción de RP650 mil por mes.

Leer también: 10 autos eléctricos de la mejor venta en RI están controlados por marcas chinas



El VF 7, con un precio de RP449 millones (ECO) y RP539 millones (más AWD), con una tarifa mensual de RP905 mil a Rp1.03 millones. Los ahorros ofrecidos para este modelo varían de RP50 millones a Rp60 millones.

Más que presionar el precio inicial, este esquema también garantiza el rendimiento de la batería. Vinfast dijo que llevaría todos los costos de mantenimiento, reparaciones, a reemplazo de la batería si la capacidad cayera por debajo del 70 por ciento. De esa manera, los consumidores no necesitan preocuparse por la disminución del rendimiento de la batería o el valor de reventa del automóvil.

Esta tarifa de suscripción mensual relativamente asequible hace que la transición a los automóviles eléctricos sea más realista para los consumidores en Indonesia. Además, este programa también fue apoyado por cinco grandes compañías financieras, a saber, IMFI, SKBF, Mandiri Tunas Finance, Maybank Finance y Adira Finance. La presencia de esta institución de financiación proporciona flexibilidad adicional a través de varios esquemas de cuota.

Además de la suscripción de la batería, Vinfast también complementa el programa con una serie de instalaciones, como la carga gratuita en la estación V-Green, el interés crediticio ligero, para garantizar los precios de reventa que alcanza el 90 por ciento después de seis meses y el 70 por ciento después de tres años.

Según Kariyanto Hardjosoemarto, CEO de Vifast Indonesia, esta política se aleja de las necesidades del consumidor. «Queremos presentar una solución financiera flexible mientras apoyamos la transición a vehículos ecológicos», dijo en una declaración oficial recibida por Viva Automotive,

Con este enfoque, Vinfast no solo vende autos eléctricos, sino que también ofrece nuevos modelos de propiedad. El esquema de suscripción de la batería puede ser un terreno medio para los consumidores que desean probar vehículos eléctricos a un costo más eficiente y un riesgo menor en el futuro.