El coste del daño medioambiental debido a las emisiones se considera más caro que los incentivos a los vehículos eléctricos

Jacarta – La directora ejecutiva del Instituto para la Reforma de los Servicios Esenciales (IESR), Fabby Tumiwa, evalúa que el plan del gobierno es detenerlo incentivos móvil electricidad en 2026 no es apropiado, porque el valor de los incentivos emitidos por el Estado es mucho menor que la carga económica debida a los daños. ambiente de las emisiones del transporte.

«El gobierno debe ser consciente de que los costos de los daños ambientales y los impactos en la salud debido a las emisiones del transporte son mucho mayores. Mahal «El precio se compara con el valor rupia de los incentivos que se dan actualmente», dijo Fabby en su declaración del viernes 2 de enero de 2026.

Según él, que así sea. vehículo Los fósiles que dominan las calles generarán costos de restauración ecológica mucho más costosos para el país.

«Esta política de retirada de incentivos muestra una perspectiva a corto plazo que ignora el peso de la crisis climática en el futuro», afirmó.

Fabby explicó que si se eliminara el incentivo del IVA del 10 por ciento, el precio de los vehículos eléctricos se dispararía y el interés de la gente en cambiar definitivamente disminuiría drásticamente.

Explicó que el IESR observó que el uso de un coche eléctrico durante 20.000 kilómetros al año en realidad podía reducir las importaciones de combustible hasta en 1.320 litros.

«No caigamos en la trampa de ahorrar el presupuesto fiscal, sino más bien dejemos que el déficit de la balanza comercial aumente debido a la continua dependencia de las importaciones de combustible», dijo Fabby.

Aparte de las cuestiones medioambientales, la retirada de este incentivo amenaza la inversión en la industria de las baterías, que se prevé que alcance los 544 billones de euros en 2060. Muchos fabricantes están actualmente en proceso de construir fábricas y realmente necesitan seguridad jurídica por parte del gobierno.

«Pedimos que se sigan ampliando los incentivos para mantener el impulso de la transición energética y proteger los derechos de las personas a una calidad de aire más limpia», afirmó.