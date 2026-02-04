El corto nominado al Oscar ‘The Singers’ fija fecha de estreno en Netflix

netflix estrenará a nivel mundial el cortometraje de acción real nominado al Oscar”los cantantes”el 13 de febrero de Variedad ha aprendido exclusivamente.

Dirigida por Sam Davis, la película representa una gran oportunidad para que los votantes y el público vean la aclamada película del cineasta, quien anteriormente obtuvo una nominación al Premio de la Academia por producir el cortometraje «Nai Nai and Wài Pó», además de su aclamado trabajo cinematográfico en la película sobre la mayoría de edad de Sean Wang «Dìdi» y el cortometraje ganador del Oscar «Period. End of Sentence».

Adaptada de un cuento del siglo XIX de Ivan Turgenev, “The Singers” se desarrolla dentro de un modesto pub donde un grupo de clientes oprimidos se conectan inesperadamente a través de un improvisado canto. La música, que fue grabada en vivo en el set, se convierte en el conducto emocional, transformando la sala y a las personas que se encuentran dentro de ella.

Davis creó la película con actores noveles elegidos por su autenticidad y experiencia vivida, reuniendo un conjunto compuesto enteramente de talentos de canto virales y personalidades singulares de Internet. El elenco incluye a Mike Yung, el cantante de la ciudad de Nueva York que se volvió viral en 2016 por su conmovedora interpretación de “Unchained Melody” y luego se convirtió en semifinalista de “America’s Got Talent”; la leyenda del folk-blues Chris Smither; el pianista y artista callejero Will Harrington, que comenzó a tocar en la calle en Provincetown cuando era adolescente; la cantautora australiana Judah Kelly, ganadora de “The Voice Australia” en 2017; el tenor de ópera y estudiante de doctorado de la Universidad de Oklahoma, Matthew Corcoran; Hutch, un veterano y narrador del ejército estadounidense cuyas experiencias de vida resonaron a través de videos virales; y Tio Rigo y Mr. George, conocidos como Llanteros 503, cuyas alegres presentaciones en TikTok celebran el orgullo salvadoreño.

“The Singers” ha tenido una sólida trayectoria en festivales, ganando 35 premios en 49 festivales. Hizo su estreno mundial en SXSW y se proyectó en el Festival de Tribeca, entre muchos otros.

Producida por Jack Piatt, David Breschel, Charlie Cohen y Davis, “The Singers” llega a Netflix justo a tiempo para abrirse camino en la votación de los Oscar.