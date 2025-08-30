El corte final de Venecia aumenta los talentos africanos emergentes y árabes

Cuando ella se acercó Festival de Cine de Venecia El director artístico Alberto Barbera hace 13 años con una propuesta para un evento de mercado dedicado a películas de África y Oriente Medio, la veterana de la industria Alessandra Speciale, dice que el jefe del festival «entendió de inmediato la importancia del programa».

En ese momento, Speciale, que había estado dirigiendo un programa similar en el Festival de Cine de San Sebastián, el productor francés Thierry Lenouvel, reconoció una brecha en el mercado cuando se trataba de proporcionar una plataforma para los cineastas que trabajan en regiones en gran medida subrepresentadas.

«Pensé que era importante dar más visibilidad al cine que no era tan conocido en los festivales internacionales», dice Speciale Variedad. El objetivo era ofrecer tanto apoyo material a películas en postproducción de África y Medio Oriente, así como una «ventana» en el cine de esas regiones.

Trece años después, Final Cut es uno de los programas de la industria más antiguos de Venecia, tanto un punto de orgullo para Speciale, que cura la selección y un recordatorio de cuánto trabajo queda por hacer. La representación, particularmente para los cineastas del África subsahariana, sigue siendo un desafío en la mayoría de los festivales de los mejores estantes del mundo, mientras que las realidades prácticas de producción tanto en África como en la región MENA hacen que los premios finales y los premios en especie sean esenciales para obtener muchas películas en la línea de meta.

Cada año, se seleccionan seis proyectos de los países africanos y árabes para participar en el programa, con dos películas adicionales este año que se unen como parte del enfoque del puente de producción de Venecia en el Reino Unido y se enfoca en Marruecos. Los proyectos seleccionados se presentarán a los invitados de la industria el 31 de agosto y el 1 de septiembre, durante una sesión especial en el Palazzo del Cinema de Sala Pasinetti de Venecia.

Los organizadores recibieron 78 presentaciones, un aumento del 50% del año anterior, con 30 de esos proyectos originados en África subsahariana. El proceso de selección, dice Speciale, es «estricta», aunque apunta a la diversidad en términos de representación geográfica, de género y género, al tiempo que intenta dar un impulso para debutar a los cineastas «dar el primer paso en el mercado internacional». Los ex alumnos anteriores incluyen Alain Gomis, Tala Hadid, Lemohang Mosese, Kaouther Ben Hania y Karim Ainouz.

Entre la alineación en el evento de este año se encuentran directores establecidos como Hind Bensari de Marruecos, quien presenta el documental «Out of School» y cuya última película, «We Podr Be Heroes», recibió el mejor documental en Hot Docs en 2018; y el cineasta palestino-egipcio-británico Saeed Taji Farouky, cuyos documentales han tocado en Locarno y Berlín. Farouky está en postproducción en su debut de ficción «Stando en las ruinas».

Los recién llegados que presentan sus primeras características incluyen el cineasta palestino con sede en Bélgica Rakan Mayasi, con «Ayer the Eye Don’t Dreing», y el Auguste Kouemo Yanghu de Camerún, con «House of the Wind». Mientras tanto, el cineasta angoleño Hugo Salvaterra mostrará material de su debut largometraje, «My Semba», la última película del colectivo de cine indie angoleño de potencia Geração 80.

Este año marca la primera aparición en Final Cut para Yemen, que llega con dos selecciones: «Let’s Play Soldiers» (título de trabajo), un documental de la directora primera vez Mariam Al-Dhubhani, así como «The Station», una característica de ficción de Sara Ishaq, nominada al Oscar en 2012 para su breve documental «Karama no tiene paredes».

Finalmente está el cineasta senegalés Mamadou Dia, un ganador del premio de la primera característica en Locarno para «Nafi’s Father». DIA está envolviendo la postproducción en el documental «Legacy», que sigue un año en la prestigiosa Academia de Danza École des Sebles en Senegal.

DIA describe la selección final de corte como un «gran paso» para la película, señalando las luchas de distribución que enfrentan muchos documentales y el impulso de visibilidad ofrecido por el evento de Venecia. El director dice que ya está recibiendo llamadas de festivales con la esperanza de asegurar un estreno para «Legacy», insistiendo: «Esto ya es una victoria».