El corresponsal de Radio de noticias de CBS desde hace mucho tiempo tenía 73 años

Tubérculos de tierrael largo Noticias de CBS El corresponsal de radio y el veterano periodista político, murió en Washington, DC, tenía 73 años.

CBS News confirmó su muerte el sábado, señalando que había estado mal de salud y sufría de diabetes.

Knoller fue editor y reportero de radio para CBS News de 1988 a 2020. Fue una leyenda entre los periodistas de la Casa Blanca por su condición de estadístico presidencial no oficial.

«Su frustración sobre la falta de una base de datos central de acciones presidenciales diarias lo inspiró a asumir la enorme carga de mantener registros meticulosos de cada acto presidencial, movimiento y enunciado, llenando un vacío inmenso en la historia estadounidense». Chip Reid de CBS News escribió en su obituario para Knoller.

«Mark Knoller fue el corresponsal de una generación de la Casa Blanca más trabajadora y prolífica», dijo Tom Cibrowski, presidente de CBS News y editor ejecutivo. «Todos en Estados Unidos conocían su voz distintiva y sus informes de actualización en ocho administraciones presidenciales».

Nacido en Brooklyn, Knoller apareció en una carrera en periodismo cuando era joven. Se graduó de la Universidad de Nueva York y comenzó su carrera como escritor de copias y luego reportero de radio en WNEW Radio. En 1975, se unió a la red de radio Associated Press.

Knoller se mudó a CBS después de una reunión de 1988 con la famosa productora de noticias de CBS, Susan Zirinsky, condujo a una oferta de trabajo con la red de ojos. Knoller llegó primero como editor de tareas, pero después de unos años, se mudó al trabajo de sus sueños, como lo describió Reid, como corresponsal de la Casa Blanca para CBS Radio.

Los ex colegas de CBS News ofrecieron homenajes a Knoller.

«Mark Knoller fue simplemente el mejor, un legendario periodista de la Casa Blanca que fue un placer estar cerca», dijo la corresponsal senior de CBS News, Norah O’Donnell. «Su trabajo era su vida. Era amable, divertido y siempre amable al compartir su conocimiento enciclopédico de la presidencia. Su familia CBS lo adoraba y extrañaremos a nuestro amigo».

El comandante Garrett, corresponsal jefe de la Casa Blanca de CBS News, dijo que Knoller «definió» el papel del corresponsal de la Casa Blanca.

«Mark fue el periodista más devoto, tenaz y de ojos claros que he tenido el honor de saber. Mientras viva, contaré entre las mayores bendiciones de mi vida que pude trabajar junto a él», dijo Garrett.

Jim Axelrod, corresponsal de investigación jefe de CBS News, citó la generosidad de Knoller con colegas.

«Tan impresionante como fue el barrido de conocimiento de Mark Knoller sobre la Casa Blanca y la presidencia, fue superado solo por su generosidad hacia sus muchos amigos y colegas», dijo Axelrod. «Y siempre respondió con amabilidad, clase y un sincero deseo de ayudar».