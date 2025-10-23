El corredor Faryd Sungkar está siendo interrogado por el Comité para la Erradicación de la Corrupción en relación con el caso de soborno del exsecretario de MA

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) comprobar ex corredores Faryd Sungkar (FS). Fue interrogado como testigo en el presunto caso. soborno gestión de asuntos en Corte Suprema (MA) siendo el sospechoso el exsecretario de MA Hasbi Hasan.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, dijo que el examen de Faryd Sungkar tuvo lugar en el Edificio Rojo y Blanco de KPK.

«La inspección se llevó a cabo en el Edificio Rojo y Blanco de KPK en nombre de FS como parte privada», dijo Budi, según informó ANTARA, el jueves 23 de octubre de 2025.

Además de Faryd Sungkar, el KPK también convocó a una fiesta privada con las iniciales VM. Sin embargo, el nombre de este testigo no está incluido en los registros de asistencia del KPK.

Mientras tanto, Faryd Sungkar llegó al Edificio Rojo y Blanco de KPK a las 09.34 am.

El exsecretario del Tribunal Supremo, Hasbi Hasan, ha sido condenado a 6 años de prisión por el Tribunal Superior de DKI Yakarta tras demostrarse que recibió sobornos en la tramitación del caso de quiebra de la Cooperativa de Ahorros y Préstamos Intidana (KSP) a nivel de casación en el Tribunal Supremo.

Se demostró que Hasbi Hasan recibió un soborno de 3.000 millones de IDR para manejar el caso de quiebra de KSP a nivel de casación con el objetivo de ganar al deudor de KSP Intidana Heryanto Tanaka.

Hasbi Hasan recibió el dinero de Heryanto a través de Dadan Tri Yudianto. Mientras tanto, Heryanto entregó dinero para procesar la demanda de su empresa a Dadan por un monto de Rp. 11,2 mil millones.

Mientras tanto, el 25 de septiembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción detuvo a uno de los sospechosos del caso, Menas Erwin Djohansyah, como director principal de PT Wahana Adyawarna. (Hormiga)