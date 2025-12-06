El corredor de los Chiefs, Isiah Pacheco, envía un mensaje claro sobre las lesiones en la línea ofensiva

Después de perder ante el vaqueros de dallas el día de acción de gracias, el Jefes de Kansas City corren grave peligro de perderse los playoffs de la NFL, ya que Patricio Mahomes y compañía necesitan ganar la mayor cantidad de juegos posibles en la recta final de la temporada 2025 de la NFL.

Dicho esto, el enfrentamiento de la Semana 14 con el equipo al rojo vivo Tejanos de Houston es crucial para las esperanzas del equipo en los playoffs, ya que necesitan desesperadamente salir victoriosos contra CJ StroudEl equipo de Kansas City será anfitrión en el GEHA Field del Arrowhead Stadium de Kansas City el domingo por la noche.

Una de las principales preocupaciones de los Chiefs de cara a este enfrentamiento con los Texans es el juego terrestre, ya que el equipo potencialmente tendrá tres nuevos titulares en la línea ofensiva, lo que obviamente podría cambiar drásticamente el funcionamiento de la ofensiva, especialmente fuera del backfield.

Mensaje de Isiah Pacheco para la línea ofensiva de los Chiefs

Obviamente, dado que la línea ofensiva es una preocupación principal de cara a este enfrentamiento de la Semana 14 contra un muy buen equipo de los Texans, el corredor de los Chiefs Isiah Pacheco se verá directamente afectado.

Al veterano corredor se le preguntó sobre las preocupaciones en la línea ofensiva y cómo se siente antes del choque con los Texans el domingo durante su disponibilidad de medios esta semana.

“Confiado”, dijo Pacheco. «Confiamos en el plan del entrenador y estamos listos para seguir adelante».

A pesar de la confianza de Pacheco y su fe en el legendario entrenador en jefe Andy Reid, la ofensiva de los Chiefs será puesta a prueba en la Semana 14, y no se sabe cómo resultarán las cosas para la histórica franquicia, a pesar de que tendrán la ventaja de jugar en casa.

Travis Kelce hace una afirmación audaz sobre los jefes

Con los Chiefs con un récord de 6-6 luego de la derrota ante los Cowboys, la histórica franquicia estará contra la pared de cara a este enfrentamiento contra los Texans.

Aunque ésta parece ser una temporada decepcionante para los Chiefs, el ala cerrada superestrella Travis Kelce cree que el equipo ha estado a sólo “unas pocas jugadas” de ser el equipo de élite de la liga en la AFC.

«Estoy seguro de que todo el mundo está harto de que lo digamos, pero en mi opinión, estamos a unas cuantas jugadas de ser un único sembrado». Kelce dijo. «Es una locura que veas la película y veas lo que es real. Y lo que es real es que somos así». [expletive] cerca.»

Incluso si los Chiefs están a unas pocas jugadas de tener un récord mucho mejor, el hecho de que el equipo esté en .500 de cara a la Semana 14 permanece sin cambios, con este equipo, liderado por Mahomes, sin margen de error en el futuro si quieren asegurarse un lugar en los playoffs en la AFC.

El título de la división AFC Oeste parece estar fuera de discusión, con el Broncos de Denver teniendo una temporada notable. bo nix y compañía tienen uno de los mejores récords de la NFL con 10-2 y están en camino de ganar la corona divisional, mientras que los Chiefs necesitan algunas cosas para salir como quieren durante la recta final de la campaña 2025.