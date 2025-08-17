El coronel PNB Sonar Adi Wibowo se convierte en comandante de la ceremonia de reducción de la bandera roja y blanca

Yakarta, Viva – El coronel Pnb Sonar Adi Wibowo estaba alineado como el comandante de la ceremonia bandera roja y blanca En el Palacio de Merdeka en el 80 aniversario de la República de Indonesia, domingo 17 de agosto de 2025.

Citado del comunicado de prensa de la Secretaría Presidencial, actuando como comandante de la Compañía Paskibraka fue Inf Xandy Dharwika Hutagaol.

Ambos fueron incorporados en el equipo de crianza de la bandera del patrimonio (Paskibraka) «Indonesia United «a la que se le pidió que realizara una ceremonia para reducir la bandera del estado rojo y blanco.



La ceremonia de disminución de rojo y blanco en el palacio de Merdeka

La tarea como transportista de bandeja roja y blanca fue confiada a Aliah Sakira, un representante de la provincia de South Sulawesi. El estudiante de Makassar State High School traerá una bandeja de bandera durante la procesión.

Como respaldo del portador de la bandeja, designada por Sultana Najwa, una hija de la provincia de Dki Yakarta que asistió a Sman 82 South Yakarta.

La procesión reducida de la bandera también fue realizada por I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana de la provincia de Bali. Se cree que el estudiante de Denpasar 9th High School es el comandante del Grupo 8. Mientras tanto, la tarea del rastrillo de la bandera es llevada a cabo por Hilton Pratama Mantong de West Sulawesi, que ahora estudia en Sma Negeri 1 Mamuju.



El papel de la trama de la bandera fue llevado a cabo por Muhammad Ghaalib Al Ghifari, un estudiante nacional de secundaria de la provincia de Lampung. En cuanto al puesto de comandante del Grupo 17, confiado a Adinata Kurniawan Harahap de North Sumatra, estudiantes de secundaria de Adzkia Medan IP.

La aparición del equipo de Paskibraka «United Indonesia» se convirtió en un fuerte símbolo del espíritu de la unidad nacional. De varias regiones del país, la generación joven de Indonesia muestra su orgullo y dedicación en la realización de los deberes del estado.