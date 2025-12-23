El controvertido vídeo sobre las inundaciones de Aceh resulta ser editado, Dewi Perssik expone que el perpetrador da una fuerte advertencia

Jacarta – espadachín Dewi Persik vuelve a estar en el candelero tras expresar su enfado en las redes sociales. Esta vez, la ira del artista fue provocada por la circulación de imágenes de su transmisión en vivo que habían sido editadas y distribuidas con una narrativa engañosa. El vídeo plantea acusaciones de que Dewi Perssik no siente empatía por la catástrofe de las inundaciones que afectó a Aceh.

Lea también: Dewi Perssik es blasfemado y considerado falto de empatía por hacer comentarios sorprendentes sobre el desastre de Aceh



El videoclip viral provocó fuertes reacciones entre los internautas. Dewi Perssik también se sintió agraviada porque su declaración fue considerada fuera de contexto y generó una opinión negativa. Sin quedarse callada, la mujer conocida familiarmente como Mami Depe inmediatamente dio una aclaración a través de su cuenta personal de Instagram. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En su subida, Dewi Perssik enfatizó que el vídeo que circulaba no era una grabación completa de su transmisión en vivo, sino más bien un resultado editado que fue cortado deliberadamente para provocar malentendidos. También volvió a subir un vídeo aclaratorio de un usuario de TikTok de Aceh que entendió el significado de sus palabras.

Lea también: La aclaración de Dewi Perssik sobre la expulsión de la irlandesa Bella de los programas de televisión



«Gracias a Dios….. no hay videoclips, gracias a todos, Aceh, no dejaron de entender lo que quise decir», escribió Dewi Perssik, citado el martes 23 de diciembre.

La carga estuvo acompañada por el arrebato emocional de Dewi Perssik hacia el partido sospechoso de tergiversar deliberadamente sus palabras. Cuestionó los motivos de las personas que a menudo cortan vídeos y luego los difunden como noticias falsas.

Lea también: Dewi Perssik a Nikita Mirzani, estos 7 artistas resultaron ser estudiantes islámicos



«¿A quién le corresponde cortar vídeos y difundir noticias falsas?» Continuó en tono enojado.

Dewi Perssik admitió que se sorprendió porque de repente se convirtió en blanco de un ataque sin motivo aparente. Según él, hubo partidos que aprovecharon la situación de desastre para atacarlo personalmente.

«No sopla ningún viento inesperado», añadió.

La ira de Dewi Perssik aumentó aún más cuando encontró la cuenta sospechosa de ser la que difundió inicialmente el vídeo editado. En una carga separada, mencionó abiertamente la cuenta de Instagram. @cutbul_asli como la parte sospechosa de cortar y editar el video de la transmisión en vivo.

Incluso compartió una captura de pantalla de la cuenta mientras escribía una fuerte advertencia.

«Esta es una de las personas que supuestamente cortó mis ediciones de video, ¿por qué haces tanto escándalo porque la gente no lo entiende? Tsk, istigfar hermana @cutbul_asli, no lo conviertas en un desastre para tus intereses personales y políticos, hermana», escribió.