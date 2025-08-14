El control directo del Plan de Desarrollo de la aldea del Hajj en La Meca, y nos moveremos rápidamente

Yakarta, Viva – La agencia de gestión de inversiones para el poder de Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) enfatizaron la guardia completa del plan de desarrollo Pueblo de hajj En Makah, Arabia Saudita. Más tarde, el área se convertirá en un centro de servicio y alojamiento para peregrinos y Umrah de Indonesia.

Director ejecutivo Y entre Indonesia Rosan Roeslani visitó Jeddah y Makkah, de acuerdo con la dirección del presidente indonesio Prabowo Subianto.

«Dios desee, supervisaremos este proceso de las etapas iniciales para darse cuenta, para que los peregrinos indonesios tengan instalaciones representativas y factibles mientras realizan adoración», dijo Rosan como una declaración recibida en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Rosan dijo que, en el futuro, la comunidad obtendrá buenas y cómodas instalaciones de alojamiento en Mekque se puede desarrollar en un centro de servicio integrado para necesidades de adoración, clínicas de salud y salas de desarrollo de Manasik en ubicaciones estratégicas.



CEO y Antara, Rosan Roeslani

Durante su visita, Rosan revisó más de 10 opciones de tierras y 3 proyectos principales en La Meca, que se convirtieron en posibles candidatos para la construcción de la aldea del Hajj, diseñadas que incluyen instalaciones de alojamiento, centros de servicio de peregrinos, clínicas de salud y salas de reuniones para fomentar la adoración.

«Se espera que este paso aumente la comodidad, la seguridad y la eficiencia para millones de peregrinos indonesios y Umrah Indonesia cada año», dijo Rosan.

En esta ocasión, Rosan también celebró una reunión con la Autoridad del Reino de Arabia Saudita, incluida la Comisión Real de la Ciudad de Makkah y los Santos Sagrados (RCMC) que estaba autorizado en la planificación, el desarrollo y la mejora de las instalaciones de servicios en La Meca y la Tierra Santa.

Junto con la Agencia de Organización de Hajj de Indonesia (BP Haji), Rosan también celebró una reunión con el Ministerio de Hajj y Umrah, así como con el Ministerio de Inversión de Arabia Saudita.

«No solo nos centramos en la distancia a la Gran Mezquita, sino que también prestamos atención a los aspectos de la comodidad, la seguridad y la viabilidad de las instalaciones para los peregrinos. Nuestro objetivo es garantizar que se cumplan todos los elementos, comenzando desde los aspectos técnicos, la legalidad, la sostenibilidad de la gestión», dijo Rosan.

El gobierno de Arabia Saudita anunció recientemente una política que abrió oportunidades para que entidades extranjeras, incluidas instituciones o empresas, tengan propiedades en La Meca.

La regla dará a luz a varias disposiciones avanzadas que se espera emitir en el futuro cercano, lo que permite que Indonesia tenga activos estratégicos en Tierra Santa Legal y de manera segura.

«Nos moveremos rápidamente para completar las etapas y seguir el proceso requerido por la autoridad local. Queremos asegurarnos de que Indonesia sea una de las primeras partes en aprovechar esta oportunidad», dijo Rosan.



CEO y Antara, Rosan Roeslani

El Proyecto de la Villa del Hajj es parte de la iniciativa del gobierno de Indonesia para fortalecer los servicios de los peregrinos y Umrah, así como fortalecer las relaciones estratégicas entre Indonesia y Arabia Saudita.

«Esto no es solo una cuestión de infraestructura, sino también de presentar una sensación de seguridad y orgullo para nuestros adoradores. Queremos que cada congregación que venga a la Tierra Santa sienta el pleno apoyo del país, incluso lejos de la patria», dijo Rosan.

Además de ser un centro de alojamiento, se espera que la función principal de la aldea del Hajj sea un símbolo de la presencia de Indonesia en La Meca, que refleja el compromiso del estado con la comodidad y la seguridad de sus ciudadanos durante la adoración.

«Por favor, reza y el apoyo de toda la gente de Indonesia para que este paso sea bendecido por Allah SWT, corre sin problemas y se convierte en una organización benéfica para todos los involucrados», dijo Rosan.