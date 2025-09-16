El contraste reveló que 3 personas desaparecieron después de la demostración del caos de Yakarta, la policía dio un paso inesperado

Yakarta, Viva – La policía regional de Metro Jaya (Polda) finalmente habló sobre la supuesta pérdida de tres gente en el área KwitangYakarta Pusat, después de la demostración del caos de Yakarta a fines de agosto.

El caso estaba destacando anteriormente después de ser publicado por la Comisión para People Desaparecido y víctimas de violencia (contraste). Director de Investigación Criminal General (Dirreskrimum) Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Triputra, enfatizó que su partido había tomado medidas rápidas. Polda Metro Jaya ahora formó un puesto de queja de personas desaparecidas en el Satya Haprabu Hall, Ditreskrimum.

«Hemos recibido esta información de las redes sociales. En la actualidad, la Policía Metropolitana de Yakarta formó un puesto de queja faltante», dijo Wira, el martes 16 de septiembre de 2025.

Director de Investigación Penal General Polda Metro Jaya Comisionado Wira Satya Triputra

Aun así, Wira dijo que su partido no había recibido un informe oficial relacionado con este caso, tanto directamente como a través de mensajes cortos. Sin embargo, se ha formado y revelado un equipo especial para encontrar la presencia de tres personas que fueron reportadas como desaparecidas.

«Hemos formado un equipo conjunto para realizar una búsqueda. Esto todavía está en el proceso, pidiendo tiempo y oraciones de todas las partes para poder obtener resultados positivos de inmediato», dijo.

Además, Wira también solicitó un papel activo en la comunidad. Apeló a cualquiera que tuviera información sobre la existencia de las tres personas para informar inmediatamente línea directa Metro oficial de Polda Jaya que ha sido anunciado. El número es 0812855999191.

«Le preguntamos a la comunidad, si alguien conoce o conoce a las tres personas, informe a la línea directa que hemos distribuido a través del anuncio en la publicación de la persona desaparecida», dijo Wira.