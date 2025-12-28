El contraflujo navideño comienza a ser intenso, la policía implementa el contraflujo en la carretera de peaje Cikampek de Yakarta esta tarde

Karawang, VIVA – El retorno de las vacaciones de Navidad comenzó a sentirse en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek el domingo por la tarde. Para anticipar la acumulación de vehículos que se dirigen hacia Yakarta, los agentes de policía implementaron ingeniería de tráfico en forma de contraflujo en varios puntos estratégicos.

PT Jasamarga Transjawa Tol apoya esta política como un paso rápido para reducir la congestión. La vicesecretaria corporativa y jurídica de PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, dijo que el contraflujo se implementó a discreción de la policía para mantener el buen tránsito de los usuarios de la vía.

«El contraflujo se implementa para reducir la congestión del tráfico que se produce durante el retroceso de las vacaciones de Navidad», dijo Ria Marlinda Paallo en su declaración en Karawang, Java Occidental, el domingo 28 de diciembre de 2025, citada por Antara.

Explicó que la ingeniería de tráfico de contraflujo se implementó en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek desde el KM 55 al KM 47 hacia Yakarta. Esta política comenzó a implementarse a las 16.16 horas cuando el volumen de vehículos aumentó desde el mediodía hasta la noche.

PT Jasamarga Transjawa Tol también hizo un llamamiento a los usuarios de la carretera para que preparen cuidadosamente su viaje. Se pide a los conductores que se aseguren de que su condición física sea óptima, que su vehículo esté en condiciones de circular, tenga suficiente combustible y que su saldo de dinero electrónico esté disponible para evitar obstáculos en los peajes.

Además, se recuerda a los conductores que obedezcan las señales de tráfico y sigan las instrucciones de los agentes en el terreno para mantener la seguridad colectiva durante los viajes en sentido inverso.

Mientras tanto, el PT Servicios Marga registró un aumento en el número de vehículos que regresaron a las áreas de Yakarta, Bogor, Tangerang y Bekasi el día D más 2 días festivos de Navidad de 2025. En el período del sábado 27 de diciembre de 2025 a las 06.00 WIB al domingo 28 de diciembre de 2025 a las 06.00 WIB, se registró un total de 168.614 vehículos que ingresaron al área de Jabotabek.

El director principal de Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, dijo que esta cifra es la acumulación del flujo de tráfico de las cuatro principales puertas de peaje.

«Esta cifra es la cifra acumulada del flujo de tráfico de las cuatro puertas de peaje principales, a saber, Cikupa GT desde la dirección Merak, Ciawi GT desde la dirección Puncak, Cikampek Utama GT desde la dirección Trans Java y Kalihurip Utama GT desde la dirección Bandung», dijo Rivan en su declaración en Yakarta, el domingo 28 de diciembre de 2025.