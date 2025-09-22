El contenido del Prabowo perpresa que estableció IKN para ser la ciudad capital de 2028

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto ha determinado Ciudad capital del archipiélago (Iknet) convertirse Capital político en 2028. La determinación está contenida en Decreto presidencial (Perpresas) Número 79 de 2025 sobre la actualización del plan de trabajo del gobierno de 2025.

La regulación presidencial (perpres) número 79 de 2025 sobre la actualización del plan gubernamental para 2025 contiene la primera etapa en el Plan Nacional de Desarrollo A largo plazo 2025-2045 (RPJPN) y la traducción del primer año del Plan Nacional de Desarrollo de Mediano (RPJMN) 2025-2029.

En una copia que circuló desde el viernes 19 de septiembre de 2025, la regulación presidencial firmada por el presidente Prabowo el 30 de junio de 2025 contenía reglas relacionadas con la planificación y el desarrollo regional y la transferencia a la ciudad capital del archipiélago o IKN.

La regla está contenida en el apéndice de la regulación presidencial del subcapítulo 3.6.3 sobre los puntos de intervención de política (4).

«La planificación y el desarrollo del área, así como la transferencia a la ciudad capital del archipiélago se llevaron a cabo como un esfuerzo para apoyar la realización de la ciudad capital del archipiélago para convertirse en una capital política en 2028», dijo el apéndice presidencial el lunes 22 de septiembre de 2025.

La siguiente es una cita del contenido del número 79 de 2025 que regula la posición de IKN como ‘la capital del capital político’ en 2028:

La planificación y el desarrollo regional, así como la transferencia a la ciudad capital del archipiélago, se llevó a cabo como un esfuerzo para apoyar la realización de la capital del archipiélago para convertirse en la capital de la política en 2028 con:

a) La construcción del área central del Centro para el Gobierno de la Capital de la Capital del Archipiélago y sus alrededores, descrita en (i) el área del área central del Centro para la Ciudad Capital del Archipiélago y sus alrededores, que fue construido con el 800-850 hectáreas, (ii) el porcentaje de construcción de la construcción de la Oficina/ Oficina de la Oficina en el Capital de la Capital del Archipelago alcanzó el 20 porcentaje de 20 porcentaje, (iii) el porcentaje de la construcción de la Oficina de la Oficina/ Hogares de la Oficina, la construcción de la Oficina de la Oficina en el Capital, alcanzó el 20 porcentaje, (iii) el porcentaje) de la construcción de la construcción de la oficina. Asequible, la base de la ciudad capital del archipiélago alcanza el 50 por ciento, (v) índice de accesibilidad y conectividad del área LBU de la ciudad de Nusantara a 0.74.

Para la construcción del área central de la ciudad de Nusantara y el gobierno central circundante del gobierno, llevado a cabo:

(i) planificación y planificación espacial del área central de la ciudad capital del archipiélago y sus alrededores;

(ii) construcción de edificios/ oficinas en la ciudad capital del archipiélago;

(iii) La construcción de residenciales/hogares dignos

(iv) la construcción de infraestructura que respalda el apoyo de la ciudad del archipiélago; así como

(v) Desarrollo de accesibilidad y conectividad de la ciudad capital del archipiélago.

b) La transferencia de la transferencia y administración del gobierno en la ciudad capital del archipiélago, descrita en (i) la cantidad de transferencia y/o asignación del aparato civil estatal (IKN) a la ciudad capital del archipiélago alcanzó 1.700-4,100 personas; y (ii) cobertura de los servicios de la ciudad inteligente en la ciudad capital del archipiélago que alcanzó el 25 por ciento.

Para la implementación de la transferencia y administración de gobernanza en la ciudad capital del archipiélago, se llevó a cabo: (i) la transferencia de ASN/Defensa y Seguridad a la ciudad capital del archipiélago; y (ii) implementación del sistema gubernamental inteligente de la ciudad capital del archipiélago.