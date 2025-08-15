El contenido del Chat de Marshel Widianto y MPOK Alpa antes de morir, ¡realmente la atención!

VIVA – El mundo del entretenimiento indonesio vuelve a afligirse con la partida de comediantes y presentadores Nina Carolina, mejor conocido como escenario MPOK ALPA. Esta triste noticia fue entregada por otros presentadores, Raffi Ahmad e Irfan Hakim, en un programa de entrevistas en una de las estaciones de televisión el viernes por la mañana, 15 de agosto de 2025.

MPOK ALPA murió El mundo con 08.31 WIB después de luchar contra el cáncer durante tres años, que mantuvo en secreto del público. Su partida dejó una herida profunda para su familia, compañeros artistas y fanáticos leales.

Antes de morir, Mpok Alpa tuvo una comunicación completa con la calidez con los comediantes Marshel Widianto. El contenido de su conversación personal, que se reveló después de la partida de MPOK ALPA, mostró la atención y el lado de apoyo de la figura del comediante con el acento Betawi.

En el chat, se vio a MPOK Alpa tratando de alentar a Marshel, que estaba en mal estado, tanto física como mentalmente. Incluso le recordó a Marshel que permaneciera relajado para no empeorar la enfermedad del ácido estomacal.

«Debido a que eres firme. No pienses en eso, solo tómalo casualmente. Más tarde, tu ácido estomacal sube», dijo el chat MPOK Alpa con Marshel Widianto, citado el viernes de 1525 de agosto.

«Es seguro MPOK. Gracias, gracias por enviarme un correo electrónico, estoy feliz de ser notado así», respondió Marshel.

Marshel también respondió con gratitud por la atención de MPOK ALPA. Según MPOK ALPA, es muy importante brindar apoyo a Marshel en un punto bajo porque son amigos y socios laborales. MPOK ALPA también se ve muy atento porque piensa en la salud de Marshel Widianto a pesar de que él mismo también luchó del cáncer.

«Sí, déjame ir fren.

«Rispek, es una pena para ti», dijo Marshel Widianto.

«A Gue también le encantan las células. Date prisa», respondió MPOK ALPA.

Esta conversación refleja la cercanía emocional entre MPOK ALPA y Marshel, conocido como colega en uno de los programas de televisión. El propio Marshel expresó una profunda sensación de pérdida a través de cargas en Instagram, llamando a MPOK ALPA como la figura más paciente y buena que le enseñó muchas cosas sobre la supervivencia.

«Nina, nuestra querida amiga del programa Iceen, ahora te has convertido en la reina en el cielo», escribió Marshel con emoción.

MPOK ALPA, que tiene el nombre real Nina Carolina, morir A la edad de 38 años después de tres años de lucha contra el cáncer. Según Raffi Ahmad, MPOK Alpa mantuvo deliberadamente su enfermedad porque no quería molestar a los demás o se compadecía.

Incluso todavía parecía alegre y profesional frente a la cámara, aunque a menudo sufría dolor. Irfan Hakim reveló que MPOK ALPA había sufrido cáncer desde su embarazo gemelo en 2024, lo que lo hizo incapaz de someterse a un tratamiento intensivo durante el embarazo. Después de dar a luz en octubre de 2024, continuó el tratamiento, pero su condición continuó disminuyendo.

MPOK ALPA es conocido como una figura alegre y humilde. Su carrera se ha disparado desde 2018 después de su ingenioso video sobre el deseo de ser invitado al minimercado por su esposo, Ajie Darmaji, Viral en las redes sociales.

El video lo llevó a la etapa nacional de entretenimiento, apareciendo en varios programas de televisión. Además de ser un comediante y presentador, MPOK ALPA también tiene el talento como cantante de Dangdut desde la infancia y ha actuado con Elvi Sukaesih.

La partida de MPOK Alpa dejó a su esposo y cuatro hijos, incluidos un par de gemelos llamados Raffa Ahmad Darmadina y Raffi Ahmad Darmadina como una forma de respeto por Raffi Ahmad que ayudó a sus costos de nacimiento.