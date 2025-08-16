El contenido del arroz roto en el caso del arroz adulterado alcanza el 59 por ciento, Ministro de Agricultura: realmente extremo

Yakarta, Viva – Ministro de Agricultura, Amran Sulaiman reveló, de 10 muestras Arroz premium medio Probado en el caso arroz mixtoResulta contener una mezcla Arroz roto (arroz roto) alcanzó el 59 por ciento.

«Tomamos 10 (muestras), el roto fue del 30-59 por ciento», dijo Amran, citado el sábado 16 de agosto de 2025.

Eso claramente viola las reglas. Porque, Amran dijo que la categoría de arroz medio premium solo se le permitía tener un contenido de arroz roto de hasta el 15 por ciento.

Presidente Prabowo y Ministro de Agricultura Amran.

Por lo tanto, admitió que este caso de arroz adulterado era realmente perjudicial para la comunidad, especialmente los consumidores de arroz medio premium.

Porque, la calidad del arroz comprado está por debajo del medio de arroz premium estándar como se especifica.

«Extremo, ¿verdad? Muy extremo», dijo.

Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, miércoles 30 de abril de 2025

Se sabe que anteriormente el Ministerio de Agricultura había revelado la supuesta práctica de fraude en el comercio de arroz, lo que causó pérdidas de los consumidores de hasta Rp 99.35 billones debido a la manipulación de calidad y precio en el nivel de distribución.

Amran reveló que hasta 212 marcas y medios de arroz premium que habían estado circulando en el mercado, se demostró que no cumplían con las disposiciones establecidas por el gobierno. Hizo hincapié en que tomaría medidas firmes contra la circulación del arroz.

Amran cree que Amran también fomentará una nueva estructura de mercado más saludable, donde los consumidores prefieren los mercados tradicionales y la molienda de granos de las personas para obtener un espacio comercial más amplio.