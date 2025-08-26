El contenido de la demanda de Pratama Arhan, dijo Azizah Salsha, no obedeció hasta que no las relaciones corporales desde 2024

Tangerang, Viva – Divorcio de futbolistas del equipo nacional indonesio, Pratama Arhancon su esposa Azizah salshaDecidido oficialmente por el Tribunal Religioso de Tigaraksa (PA), Tangerang, lunes 25 de agosto de 2025.

El segundo juicio que tuvo lugar en ese día estableció la decisión de Verstek, porque Azizah como acusado nunca asistió al juicio a pesar de que había sido llamado oficialmente. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

El representante de Pa Tigaraksa, Sholahudin, confirmó la decisión. También se aseguró de que la demanda de Arhan se hubiera registrado desde el 1 de agosto de 2025 con un caso número 4274/PDT.G/2025/PA.TGRS.

Sin embargo, lo que es más sorprendente es que no solo se trata de decisiones de divorcio, sino que la fuga del contenido de la demanda supuestamente se originó en el documento de la corte oficial. El archivo se extiende ampliamente después de rehacer la cuenta TikTok @eksstorydumps e inmediatamente activó un furor.

En el archivo que circulaba, se reveló que el viaje doméstico de Arhan – Azizah, que originalmente era dulce después de casarse en Tokio el 20 de agosto de 2023. Su matrimonio se registró en la Embajada de Kua de la República de Indonesia en Japón.

Se decía que su vida doméstica era inestable en enero de 2024. La demanda mencionó una disputa recurrente que era difícil de conciliar.

«La comunicación entre el peticionario y el encuestado no está bien. El encuestado nunca ha escuchado las palabras del peticionario, no obedientes, y no en la misma dirección, lo que resultó en una disputa continua», escribió la demanda, citada el miércoles 27 de agosto de 2025.

No solo una cuestión de comunicación, las diferencias en la visión y la misión se llaman empeorando la situación. Hasta que finalmente, el conflicto alcanzó el peor punto en septiembre de 2024.

«En septiembre de 2024 fue el pico de una pelea entre el peticionario y el demandado que ocurrió, lo que causó que el solicitante y el demandado separaran la Cámara hasta ahora. El solicitante dejó al demandado, de modo que desde entonces el peticionario y el encuestado ya no estaban relacionados como el esposo y la esposa», continuó la demanda.

Desde entonces, se dice que los dos ya no viven juntos. Este hecho más tarde se convirtió en la razón por la que Arhan solicitó oficialmente el divorcio.

La filtración de este archivo hace que el público sea más concurrido debatiendo el destino de la casa de la joven pareja. Muchos internautas respaldan la simpatía por Arhan, mientras que Azizah en realidad inundó las críticas.

«El pobre mental de Arhan consiguió una esposa que no estaba lista para el matrimonio, una esposa que en secreto se convirtió en un corazón roto», dijo Netizen.

«Arhan todavía debe amar a Zize, pero también está enfermo solo en un país de personas, ayer en hospitalización también, pero su esposa incluso estaba ocupada con sus propias actividades y pasatiempos», dijo otro.

Hasta ahora, tanto Pratama Arhan como Azizah Salsha todavía eligieron el silencio y no han emitido una declaración oficial relacionada con los documentos de divorcio o demanda que ya han estado circulando.