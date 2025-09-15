El contenido de la demanda de divorcio Tasya Farasya me dan curiosidad, esta es la explicación de la corte

VIVA – Las noticias impactantes provienen de celebridades Tasya farasya que se informa que ha demandado divorciado el marido, Ahmad assegafa la corte religiosa del sur de Yakarta. Esta noticia ha sido confirmada por el tribunal después de que el nombre Tasya Farasya se convirtió en un tema candente en las redes sociales.

Las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah, dijo que hubo casos que entraron con las iniciales del demandante y los acusados, a saber, LFT y los Estados Unidos, lo que llevó a Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

«Hubo un caso que llegó, una succión ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Las iniciales LFT (Lulu Farasya Teisa) del demandante, el acusado estadounidense», dijo Dede Rika Nurhasanah en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, lunes 15 de septiembre de 2025.

Supuestamente, el divorcio anterior se convirtió en un tema de tendencia seguido por el tema de la infidelidad llevada a cabo por Ahmad Assegaf. Sin embargo, Tasya Farasya eligió el silencio cuando se le preguntó el equipo de los medios.

Después de que se confirmó la noticia de este divorcio, el contenido de la demanda presentada fueron curiosas. La causa de Tasya Farasya presentó una demanda de divorcio también planteó un signo de interrogación en el público.

Desafortunadamente, el tribunal enfatizó que no podía revelar más sobre los detalles del material de la demanda.

«Por el contenido de la demanda no podemos presentar», dijo.

Tasya Farasya presentó esta demanda por divorcios a través de su asesor legal a través del sistema de la corte electrónica. La demanda ha ingresado al sistema judicial desde el 12 de septiembre de 2025.

Además, Tasya Farasya y Ahmad Assegaf están programados para asistir a una audiencia el 24 de septiembre de 2025. Si ambos vienen directamente, el tribunal buscará mediación para que puedan encontrar una salida a los problemas existentes.

«La agenda de prueba inaugural será el 24 de septiembre de 2025, llamando a las partes, si está presente continuada con mediación», concluyó.

Esta noticia sorprendió a muchas fiestas, especialmente Tasya Farasya y Ahmad Assegaf siempre se sabía que era armonioso en varias ocasiones. Aun así, Tasya Farasya admitió que su relación con su esposo no era intensa y romántica como la mayoría de las personas debido a sus respectivas actividades.

Para obtener información, la boda de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf en febrero de 2018 se celebró majestuosamente y llena de atención. Desde el matrimonio, los dos han sido bendecidos con dos hijos, a saber, Maryam Eliza Khair Assegaf y Hasan Isa Assegaf.