El contenido de la demanda de divorcio para la fuga de Pratama Arhan, que fue realizada por Azizah Salsha antes de la decisión de divorcio

Yakarta, Viva -News sobre el divorcio Pratama Arhan Y Azizah salsha Todavía llamó la atención del lector. La prueba, los artículos relacionados todavía están posados ​​en los rangos más populares en Viva.

Leer también: El viejo video viral de Azizah sobre la pareja que debe poder aceptar el lado malo, los internautas: la vida no es solo tú solo



Uno de los más mirados es la cuestión del contenido de la demanda de divorcio primaria de Arhan que se sospecha que se filtra en las redes sociales. Sin mencionar el asunto de lo que Azizah Salsha hizo antes de la decisión de divorcio, al Arhan Pratama, que estaba inundado de DM de muchas mujeres.

Aquí presentamos una lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, que se resume en la edición de la redondeo el miércoles 27 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Leer también: La subida de ex pratama Arhan fue invadida repentinamente, ciudadanos: la religión diferente no significa que no haya karma



El contenido de la demanda de Pratama Arhan, dijo Azizah Salsha, no obedeció hasta que no las relaciones corporales desde 2024



Pratama Arhan fue lanzado por Suwon FC

Leer también: ¿Arhan y Azizah ya no han intimidad desde 2024? Estos son los 5 beneficios de las relaciones matrimoniales para los futbolistas.



El divorcio del futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan, con su esposa Azizah Salsha, fue decidido oficialmente por el Tribunal Religioso (PA) de Tigaraksa, Tangerang, lunes 25 de agosto de 2025.

El segundo juicio que tuvo lugar en ese día estableció la decisión de Verstek, porque Azizah como acusado nunca asistió al juicio a pesar de que había sido llamado oficialmente.

Leer más aquí.

¡Reveló! Esto es lo que Azizah Salsha hizo antes de la decisión de divorcio, internautas: parece celebrar ser viuda

La noticia del divorcio del futbolista del equipo nacional de Indonesia, Pratama Arhan, con su esposa, Azizah Salsha, finalmente fue decidida por el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025.

Aunque el juicio de divorcio se llevó a cabo en un Verstek o sin la presencia del acusado, la decisión aseguró la casa de la joven pareja que se casó en 2023 y luego terminó oficialmente.

Leer más aquí.

El pico de la disputa de Pratama Arhan-Azizah Salsha se produjo después de que sobresalía la cuestión de una aventura con Salim Nauderrer



Pratama Arhan y Azizah Salsha

El divorcio Pratama Arhan y Azizah Salsha ahora están cosechando el foco público. En lugar de arrepentirse, no pocas personas que realmente apoyan que el futbolista del equipo nacional indonesio puso fin a su relación con la celebridad Azizah Salsha.

No sin razón, el propio Azizah Salsha estuvo involucrado en el tema de la infidelidad varias veces con otros hombres que supuestamente hicieron que el hogar no fuera armonioso.

Leer más aquí.

Sólo así DudaPratama Arhan se inundó inmediatamente con DM de muchas mujeres

La última noticia provenía de Pratama Arhan, que acababa de divorciarse oficialmente de Azizah Salsha. El segundo divorcio el 25 de agosto de 2025 sorprendió inmediatamente al público poco después de que su estatus se convirtió en viudo, DM Instagram Arhan, su apodo, inmediatamente lleno de mensajes de mujeres que intentaron llamar su atención.

Anteriormente, se sabía que Pratama Arhan solicitó el divorcio el 1 de agosto de 2025. La demanda finalmente fue otorgada por el Tribunal Religioso de Tigaraksa Verstek, que hizo que su matrimonio con Azizah terminó oficialmente.

Leer más aquí.