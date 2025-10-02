El contenido creador de Rizky Kaba fue arrestado por la policía, todavía está siendo examinado intensamente y aún no es un sospechoso

Pontianak, Viva – Contenido creador Origen de la ciudad de Pontianak Rizky Kaaba Nizar fue arrestado por la policía. El arresto fue realizado por la policía regional Kalimantano Oeste.

Se sabía que la persona interesada era reportada porque se consideraba insultante al mencionar que la tribu Dayak se adhiere a la magia negra. Rizky hizo el contenido frente a la Casa Radakng Pontianak, una casa tradicional del Orgullo de la comunidad Dayak.

Con respecto a este arresto, la policía estaba justificada. Esto fue justificado por el jefe de la partera de las relaciones públicas de Polda West KalimantanComisionado de Policía Bayu Suseno.

«Sí, correcto (creador de contenido Rizky Kaba detenido) «, dijo cuando se confirmó, jueves 2 de octubre de 2025.

En cuanto a que fue arrestado por la Dirección Siber de la Dirección de Investigación Criminal Especial de la Policía Regional de West Kalimantan, el miércoles 1 de octubre de 2025. Fue arrestado en Yakarta y luego trasladado a West Kalimantan para ser examinado.

El propio Rizky Kaba ha sido convocado dos veces por la policía, sin embargo, no cumplió la llamada. Hasta ahora, la policía todavía está examinando a Rizky. El estado aún no es sospechoso.

«Todavía no (el sospechoso), los investigadores todavía lo examinan», dijo nuevamente.