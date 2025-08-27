El contenido anónimo despide del 15% del personal

Contenido anónimoLa galardonada compañía de producción y gestión detrás de «Spotlight» y «Descargo de responsabilidad», ha sido golpeado con una ronda de despidos. La compañía es el 15% de su personal, según una fuente con conocimiento de los recortes. El contenido anónimo tiene alrededor de 150 empleados.

Los despidos alcanzarán todas las divisiones y todos los niveles de contenido anónimo y comenzarán el miércoles. Las reducciones se producen cuando el negocio de los medios está luchando con una recesión publicitaria, una taza de taquilla lenta y el ajuste del cinturón en los principales estudios y streamers. El contenido anónimo previamente se sometió a una ronda de recortes en 2023.

Un portavoz de contenido anónimo declinó hacer comentarios.

El contenido anónimo se fundó en 1999. Su lista de créditos cinematográficos incluye «Babel», «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», «Nickel Boys», «Winter’s Bone», «Stillwater», «Ser John Malkovich» y «Swan Song». «Spotlight» ganó la estatua de Mejor Película en los Premios de la Academia 2015.

En el frente de la televisión y la transmisión, Anonymous está detrás de los programas y la serie como «The Knick», «Boy Swallows Universe», «Anatomy of a Scandal», «Shantaram», «Defending Jacob», «Eyes on the Premio: tierra sagrada» y «Catch-22».

Los próximos proyectos incluyen una adaptación de la miniserie de «East of Eden», así como un nuevo espectáculo basado en «Little House on the Prairie». Tres de sus películas: «Christy», «The Balloonists» y «Orwell 2+2 = 5», se estrenará el próximo mes en el Festival de Cine de Toronto.

La lista de clientes de gestión de Anonymous Content incluye a Samuel L. Jackson, Alejandro G. Iñárritu, Alfonso Cuarón, Margaret Qualley, Todd Phillips, Joel Edgerton, Dee Rees, Rebecca Ferguson y Paul Dano.

La fecha límite informó por primera vez sobre los despidos de Anonymous Content.