El contendiente de shell dorado de San Sebastián ‘Belén’ expone el patriarcado

Inspirado en una historia real que provocó un movimiento global, Fonzi DoloresLa segunda salida de director, «Belén», relata el poderoso caso de Julieta, una joven encarcelada por tener un aborto espontáneo, y Soledad Deza (interpretada por Fonzi), la intrépida abogada que asume este controvertido caso de alto riesgo.

Producido por K&S Films, detrás del estudio nominado al Oscar detrás «Cuentos salvajes«Y el éxito global de Netflix» The Eternaut «,» Belén «tiene lugar en Tucumán, una provincia tradicionalmente conservadora en Argentina, donde el juicio de Julieta se convierte en un momento fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres. El caso de Belén y otras leyes similares afectaron las leyes en los derechos reproductivos de las mujeres en Argentina.

Mientras Soledad lucha contra un sistema legal plagado de corrupción, desigualdad y valores patriarcales sesgados, el caso de Julieta enciende una ola de indignación y solidaridad, dando lugar a un poderoso movimiento que exige justicia. Hasta el día de hoy, se la conoce como Belén para preservar su anonimato.

Basado en el libro «We Are Belén» de Ana Correa, este apasionante drama legal tiene como objetivo ser una acusación aguda de injusticia sistémica y un homenaje a la resistencia y la hermandad.

Belén de Dolores Fonzi, cortesía de K&S Films

Cómo Fonzi hizo este proyecto suyo hace años cuando el movimiento para liberar a Belén estaba en pleno apogeo.

«Además de ser una actriz, he sido activista de derechos humanos durante algún tiempo. Descubrí que una joven, Belén, que había sido encarcelada por tener un aborto espontáneo. Cuando fui a recibir un premio, traje una señal que decía ‘libertad para Belén’ y hablé sobre eso durante la ceremonia. Lo convirtió en la prensa internacional y causó un agitación global», recuerda.

Según Fonzi, esa noche en los premios, un productor de cine comenzó a preguntar sobre el caso de Belén. No mucho después, este mismo productor compró los derechos de un libro reciente sobre la historia de Belén y encargó un guión, con Fonzi ya en mente para interpretar al abogado.

Este productor resultó ser Leticia Cristi de K&S Films. «Leticia vino a mí y me ofreció la oportunidad de dirigir y escribir la película. Y no podía decir que no, era un proyecto que se sentía a medida para mí. Ya había estado siguiendo el caso de Belén durante mucho tiempo, por lo que todo cayó en su lugar orgánicamente. No era una historia que elegí contarme. Pero me había traído. Pero luego lo volví a escribir, actuó y dirigió a él».

«Entonces, sí, era una película comisionada. Pero al mismo tiempo, se parecía tanto al mío desde el principio que se siente profundamente personal», agrega.

Esta será la segunda vez de Fonzi en San Sebastián con una película que dirigió. Su debut como director, «Blondi», producido por Santiago Mitre y La Unión de Los Ríos de Agustina Llambi Campbell, también tuvo su estreno mundial en el festival, que casualmente abre este año con otra película producida por La Unión, Daniel Hendler «»27 noches. » Ambos compiten por el principal honor de San Sebastián, The Golden Shell.

«San Sebastián es un festival que ha estado muy en sintonía con los problemas latinoamericanos. Están comprometidos y realmente interesados. Jose Luis Rebordinos, director del festival, ha sido un gran defensor del cine argentino en general. En San Sebastián, siempre hemos podido crear momentos que traigan visibilidad a las luchas que enfrentan que estamos enfrentando.

Cuando se le preguntó cómo se manejó a sí misma, Fonzi responde: «Tengo un equipo que me apoya, y tengo un amigo, Ezequiel Díaz, que es como mi voz y ojos en el set. Estaba conmigo en ‘Blondi’ y también en ‘Belén’. Entonces, aparte de tener un excelente equipo, confío en su apoyo vigilante;

Mientras tanto, Fonzi ha estado trabajando sin parar como actor. «No he tenido un solo día libre en dos años. Hice una película en Italia, luego reescribí un guión, luego fui a Chile a trabajar en ‘The House of the Spirits’, regresé e hice esta película, luego volví a Chile nuevamente, y solo regresé. El próximo año, me gustaría tomar un tiempo libre para escribir y trabajar en proyectos más pequeños».

«Belén» World se estrena en el festival el 23 de septiembre. San Sebastian comenzó el 19 de septiembre y se envuelve el 27 de septiembre.