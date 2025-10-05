El consulado general indonesio en Hong Kong pidió a los ciudadanos indonesios que estuvieran conscientes del tifón Matmo

Yakarta, Viva – Consulado General de la República de Indonesia (Kjri) De Hong Kong apeló a todos los ciudadanos indonesios (Ciudadano indonesio) que esta en Asustado Estar siempre consciente de las condiciones climáticas en el área hoy. Especialmente el typhoon anomaly Matmo.

El Consulado General de Indonesia en Hong Kong pidió a todos los ciudadanos indonesios en el área que siempre mantuvieran la seguridad y cumplan con el protocolo de seguridad de acuerdo con las disposiciones locales. La gente indonesia para posponer los viajes y encontrar un refugio seguro si está fuera de la casa.

Citado de la información del Consulado General de Indonesia en Hong Kong, refiriéndose a la información de la Oficina Meteorógica y Geofísica de Macao relacionado con Taifun Matmo a las 02.00 semanas de hora local. El General del Consulado de Indonesia también anunció que los servicios públicos del Consulado General en la oficina de conexión de Hong Kong en Macao se cerraron durante la señal T8.

Edificio General del Consulado RI (KJRI) en Hong Kong

La señal T8 es una tormenta tropical advertencia no. 8 Emitido por el Observatorio de Hong Kong (HKO), indica que los fuertes vientos o tormentas están afectando o se espera que afecten la región.

Esta advertencia se emite cuando la velocidad del viento alcanza un nivel significativo, y generalmente es seguido por el cierre de la escuela y el llamamiento para que la compañía sea flexible para sus empleados. Para el pueblo de Indonesia que desean cuidar la extensión del pasaporte, aún puede usar el código de reserva que ha sido propiedad hasta el 19 de octubre de 2025.

Además, el Consulado General de Indonesia en Hong Kong también hizo un llamado a los ciudadanos indonesios para posponer toda la gestión de documentos en el General del Consulado de Hong Kong en la oficina de enlace de Macao hasta que la situación estuviera completamente segura. En una emergencia, dijo, el pueblo indonesio podría contactar al contacto de emergencia de Macao 999/110/112, la línea directa de Hong Kong Kjri (852) 5242 2240 o el botón de pánico del Consulado General de Indonesia en Hong Kong (852) 6773 0466.

