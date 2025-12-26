El consulado de la India en Toronto expresa su pesar por el asesinato de un estudiante indio







Consulado General de la India en toronto el jueves (hora local) expresó su angustia por el asesinato de un estudiante indio en un tiroteo cerca del campus de Scarborough de la Universidad de Toronto. Al emitir un comunicado el día X, el Consulado dijo que está brindando la asistencia necesaria a la familia del fallecido.

«Expresamos una profunda angustia por la trágica muerte de un joven estudiante de doctorado indio, el Sr. Shivank Avasthi, en un tiroteo fatal cerca del campus de Scarborough de la Universidad de Toronto. El Consulado está en contacto con la afligida familia durante este momento difícil y está brindando toda la asistencia necesaria en estrecha coordinación con las autoridades locales», dijo el Consulado General.

Más temprano el martes (hora local), la policía de Toronto dijo que Shivank Avasthi fue asesinado a tiros en el área de Highland Creek Trail y Old Kingston Road. La policía acudió al lugar y encontró a la víctima con un cañonazo herida antes de ser declarado muerto en el lugar, informó el Toronto Sun.

Los oficiales de policía dijeron que los sospechosos huyeron del lugar antes de que llegara la policía. El campus estuvo cerrado durante la investigación. Según el Toronto Sun, este fue el homicidio número 41 del año en Toronto. Anteriormente, la policía de Toronto dijo que una mujer de origen indio de 30 años fue encontrada asesinada en la ciudad y que se emitió una orden de arresto en todo Canadá contra un sospechoso que era conocido de la víctima.

El fallecido fue identificado como Himanshi Khurana, residente de Toronto. La policía dijo que está buscando a Abdul Ghafoori (32), también de Toronto, en relación con el caso. Según CBC News, los investigadores dijeron que el incidente parece involucrar «violencia de pareja íntima».

El miércoles, el consulado de la India en Toronto expresó su profunda conmoción y pesar por el asesinato de Himanshi Khurana. En una publicación compartida en X, el Consulado dijo que estaba «profundamente entristecido y conmocionado por el asesinato de Himanshi Khurana, un joven ciudadano indio, en Toronto», y expresó su «más sentido pésame a su afligida familia durante este momento de profundo dolor».

Ha estado en estrecho contacto con el asunto durante los últimos días y agregó que se está brindando toda la ayuda posible a la familia en estrecha coordinación con las autoridades locales mientras continúa la investigación.

