El Consejo Masyayikh tiene la capacitación del asesor de Aly, enfatiza que el pesantreno tiene una especialidad

Tangerang, Viva – Consejo Masyayikh Marcando los pasos estratégicos de garantía de calidad educación pesantreno Al celebrar la capacitación en la evaluación de garantía de calidad externa del internado islámico en Ma’had Aly del 18 al 22 de agosto de 2025 en Tangerang.

Esta actividad es un impulso importante para garantizar que el sistema de garantía de calidad sea efectivo, al tiempo que fortalece el papel de Ma’had Aly como centro para la regeneración del ulama.

La capacitación asistió los evaluadores de Ma’had Aly de varias regiones y agencias. Presentes representaban al Gobierno del Director del Ministerio de Religión de Indonesia Pesantren, la Sub Dirección de Educación Ma’had Aly, la Asociación Ma’had Aly Indonesia (Amali) y el facilitador de la Asamblea Masyayikh que acompañó el evento.



Presidente de la Asamblea Masyayikh, KH Abdul Ghaffar Rozin

Durante cinco días, los participantes participaron en el aprendizaje sincrónico y asincrónico, las discusiones grupales, las simulaciones de evaluación y la práctica de utilizar instrumentos de garantía de calidad a través de la aplicación Syamil. Los materiales de capacitación incluyen comprensión regulatoria, estándares de calidad, código de ética, para la preparación de informes de evaluación objetivos, reflexivos y solutivos.

Presidente de la Asamblea Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin, enfatizó que la existencia de los evaluadores de Ma’had Aly era diferente de los evaluadores de la educación superior en general.

«El evaluador no es solo un examinador administrativo, sino parte de la familia Pesantren. Nuestra relación no es un juez con el acusado, sino una relación familiar, ciencia y bañera.

Además, Gus Rozin enfatizó que Ma’had Aly tiene un gran mandato para dar a luz a un cuadro de académicos calificados.

«Se espera que Ma’had Aly sea un faro de la beca islámica que puede difundir la visión de las tradiciones religiosas e intelectuales de los Kutubuturots con sede en Nusantara Ulama Nusantara. Los graduados de Ma’had Aly así como proporcionar soluciones a los problemas de la nación «, dijo.

En la misma ocasión, Gus Rozin también enfatizó la importancia de mantener la independencia de Pesantren y las peculiaridades de Pesantren en el marco de la educación nacional.

«Pesantren no debe estar uniformado. La singularidad de cada pesantreno debe mantenerse, no permitir el retraso, sino desarrollar de acuerdo con su visión y misión. La independencia de Pesantren es un principio garantizado por la Ley de Pesantren. De pie independientemente sin intervención, al mantener al compromiso nacional», explicó.

Miembros de la División de la Asamblea Masyayikh Ma’had Aly, KH. Abdul Ghofur Maimoen, agregó la importancia del asesor como socio estratégico del pesantren y el perfil de Santri Indonesia como referencia en el desarrollo del pesantreno.

«El perfil de Santri Indonesia contiene competencia, credo y moral como una unidad inseparable. Esta es nuestra referencia para desarrollar la calidad de la educación de pesantreno», explicó.

Se espera que el asesor no solo verifique, sino que también acompaña. El asesor debe ser socio del empoderamiento de Pesantren para aumentar la cultura de calidad en cada institución.

El director de Pesantren, dijo Basnang, enfatizó que la capacitación del asesor era una implementación real de la ley número 18 de 2019 sobre Pesantren.

«Pesantren, con toda su singularidad garantizada por la ley, requiere un enfoque contextual de garantía de calidad y de acuerdo con sus características. Con suerte, cada asesor actúa como un guardia de calidad, así como un impulsor cultural de empoderamiento de Pesantren para que Ma’had Aly pueda estar en línea con otras universidades, aún más superiores, debido a su sustancia única y profunda».

Al final del evento, la capacitación del asesor de Ma’had Aly fue cerrado con la inauguración por miembros de la Asamblea Masyayikh. A través de esta capacitación, la Asamblea de Masyayikh confirmó su compromiso de mantener la calidad de Ma’had Aly como faro de la científica islámica del archipiélago.

Con el papel de los evaluadores profesionales y objetivos, se espera que Ma’had Aly crezca como una institución de educación especial típica de Pesantren que dio a luz a los académicos que no solo son expertos religiosos, sino también solucionadores para los problemas de la nación.