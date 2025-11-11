El consejo del general Sarwo Edhie Wibowo del RPKAD que más impresionó en la mente de AHY

Jacarta – Ex comandante del Regimiento de Paracomando del Ejército (RPKAD), ahora Kopassus, encargado de aplastar al G30S PKI, general del TNI (retirado). Sarwo Edhie Wibowo recibió el título héroe nacional por el presidente Prabowo Subianto en la conmemoración del Día de los Héroes, el 10 de noviembre de 2025 en el Palacio de Estado.

Lea también: Los Herederos Del Héroe Nacional Recibirán 50 Millones De IDR Al Año



Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (A MÍ) en representación de la familia, recibió el título de héroe nacional para Sarwo Edhie Wibowo. Recordó las lecciones de vida de su difunto abuelo, el general Sarwo Edhie Wibowo.

Sarwo Edhie, a quien llaman «Pak Ageng» en su círculo familiar, recibió el premio de Héroe Nacional de manos del Presidente Prabowo según lo estipulado en el Decreto Presidencial (Keppres) Número 116.TK/Año 2025 relativo a la concesión del Título de Héroe Nacional.

Lea también: La red Gusdurian se niega a darle a Suharto el título de héroe nacional: ¡Esto es una traición a la democracia!





El presidente indonesio, Prabowo Subianto, entregó una placa con el título de héroe a Sarwo Edhie Wibowo

«Él siempre nos enseñó a todos, es una figura que, una figura simple, pero tiene fuertes valores y principios tanto en el liderazgo como en el significado de la vida. Siempre nos enseñó a sus hijos a continuar defendiendo la verdad en el camino de Dios», dijo AHY en el Palacio Presidencial de RI, Yakarta, el lunes

Lea también: El momento en que el Ministro de Asuntos Sociales, Gus Ipul Sungkem, visitó Sinta Nuriyah durante la ceremonia de entrega del título de Héroe Nacional



«Esa es una frase que siempre es famosa en los corazones y las mentes de todos nosotros, que defiende la verdad por encima del camino de Dios, lo que significa que debemos tener el coraje de luchar por la verdad y la justicia para este país, para la sociedad. Por supuesto, no sólo lo idolatro, sino que también quiero poder continuar su (lucha, ed.)», continuó AHY.

AHY, en nombre de la familia extendida de Sarwo Edhie Wibowo, quisiera expresar su más profundo agradecimiento al presidente Prabowo Subianto y al gobierno de Indonesia por otorgarle este premio de Héroe Nacional.

«Este es un honor extraordinario por su servicio y dedicación como soldado, que luego se convirtió en una figura», dijo AHY

En la misma ocasión, AHY reiteró el papel de Sarwo Edhie en la historia de la nación.

«Tuvo importantes servicios en la erradicación del G30S/PKI. Esto es, por supuesto, un recordatorio para todos nosotros, la familia extendida y la próxima generación para que podamos continuar con todo el legado, así como los ideales y valores de la lucha que libró durante su vida. Mi familia y yo también expresamos nuestra más profunda gratitud al pueblo indonesio que también continúa recordándolo y glorificándolo», dijo AHY.