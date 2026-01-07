El Consejo del Comité para la Erradicación de la Corrupción anunciará los resultados de la investigación realizada por el investigador que supuestamente se mostró reacio a llamar a Bobby.

Jacarta – El Consejo de Supervisión de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción declaró que anunciaría los resultados de la investigación sobre los investigadores de la agencia anticorrupción que, según informes, se mostraron reacios a convocar al gobernador de Sumatra del Norte. Bobby Nasution en la investigación de casos sospechosos de corrupción proyecto construcción de carreteras en Sumatra del Norte.

Lea también: Llamado reticente a anunciar al sospechoso de corrupción en la cuota de Hajj, el presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción dice esto



«Sí, posiblemente (la próxima semana). Veremos los resultados más tarde», dijo el presidente del Consejo de Supervisión de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (Dewas). kpk) Gusrizal en el edificio KPK Juang, Yakarta, el miércoles.



Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte), Bobby Nasution

Lea también: 5 investigadores se convierten en jefes de policía, presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción: el período de trabajo ha sido largo, se necesita un proceso de actualización



A pesar de esto, Gusrizal dijo que el Consejo de KPK aún solicitará aclaraciones a varias partes, incluido el reportero.

«Incluido el periodista Saiman (presidente de la Sociedad Anticorrupción de Indonesia, Boyamin Saiman) y otros», dijo.

Lea también: Anuncia la detención del caso de corrupción minera IDR 2,7 T en el norte de Konawe un año después de la publicación del SP3, esta es la defensa de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción



Anteriormente, el 26 de junio de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo una operación encubierta relacionada con un caso de presunta corrupción en un proyecto de construcción de carreteras en el Servicio de Obras Públicas y Planificación Espacial de la Provincia de Sumatra del Norte y la Unidad de Trabajo Nacional de Implementación de Carreteras de la I Región de Sumatra del Norte.

Además, el 28 de junio de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción nombró a cinco personas como sospechosas en el caso que se dividió en dos grupos, a saber, el Jefe de Servicio. PUPR Sumatra del Norte, tifón Obadiah Putra Ginting (TOP), Jefe de la Unidad de Implementación Técnica Regional Gunung Tua del Servicio PUPR de Sumatra del Norte y oficialización de compromisos, Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK en la Unidad de Trabajo de PJN I de la Región de Sumatra del Norte, Heliyanto (HEL), Director principal del Grupo PT Dalihan Natolu, Muhammad Akhirun Piliang (KIR), y Director de PT Rona Na Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (RAYO).

El primer grupo está relacionado con cuatro proyectos de construcción de carreteras dentro del Servicio PUPR de Sumatra del Norte, mientras que el segundo grupo está relacionado con dos proyectos en la Unidad de Trabajo PJN de la Región I de Sumatra del Norte. El valor total de los seis proyectos en los dos grupos ronda los 231.800 millones de IDR.

En cuanto al papel de los sospechosos, el KPK sospecha que Akhirun y Rayhan Piliang son los proveedores de los fondos del soborno. Mientras tanto, los receptores de fondos en el primer grupo son Topan Ginting y Rasuli Efendi Siregar, mientras que en el segundo grupo está Heliyanto.

El 17 de noviembre de 2025, la Coalición de Activistas Estudiantiles de Indonesia (KAMI) presentó una denuncia contra la investigadora y jefa del grupo de trabajo de KPK, Rossa Purbo Bekti, por supuestamente obstruir el proceso legal contra Bobby Nasution.



Gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Afif Nasution

El 18 de noviembre de 2025, el Consejo del Consejo para la Erradicación de la Corrupción (KPK) dijo que primero discutiría en un plazo máximo de 15 días para dar seguimiento al informe.