El consejo de Warren Buffett para quienes buscan empleo revela que hay algo más importante que solo un salario

Jacarta – Al empezar carreraLa generación más joven, especialmente la Generación Z, a menudo se enfrenta a un gran dilema: elegir un trabajo con salario alto o un ambiente de trabajo saludable?

El costo de vida sigue aumentando, la inflación no ha disminuido por completo y el mercado laboral se está desacelerando, lo que hace que muchos solicitantes de empleo se sientan presionados a buscar los mayores ingresos posibles desde el comienzo de su carrera.

Sin embargo, en medio de esta ansiedad, uno de los inversores legendarios del mundo en realidad ofrece una visión que es lo opuesto a la mayoría de la lógica. Warren Buffett, la figura financiera que construyó Berkshire Hathaway durante más de seis décadas, cree que las decisiones iniciales de carrera no deberían basarse únicamente en el tamaño del salario, especialmente en medio de lo que muchos economistas llaman una recesión en la contratación.

El consejo de Warren Buffett para Demandante de empleo

Buffett recuerda abiertamente a la generación más joven que no se deje atrapar por las cifras salariales iniciales cuando busque trabajo. En la última reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway a la que asistió, entregó un mensaje que ahora vuelve a ser relevante para quienes buscan empleo.

«No te preocupes demasiado por el salario al principio y ten cuidado al elegir quién y dónde trabajar, porque absorberás los hábitos de las personas que te rodean», dijo Buffett, según informó FortunaLunes 12 de enero de 2026.

Este mensaje contrasta con la realidad que enfrenta actualmente la Generación Z. El mercado laboral se está desacelerando, no hay tantas oportunidades laborales como hace unos años y la competencia es cada vez más dura. Pero para Buffett, ahí radica la importancia de elegir el entorno laboral adecuado, no sólo la compensación financiera.

Buffett cree que la calidad de las personas que nos rodean influirá en gran medida en la dirección a largo plazo de nuestras carreras y vidas. Enfatizó que los hábitos, la ética laboral y los valores que absorbamos en nuestro primer lugar de trabajo moldearán nuestro carácter profesional en el futuro.

Esta visión no es nada nuevo para Buffett. En una reunión de accionistas de Berkshire Hathaway en 2004, un joven accionista de 14 años de California preguntó una vez: “¿Qué consejo le daría a un joven como yo para tener éxito?”