El Consejo de Televisión de Padres se declara en quiebra

El Parents Television and Media Council se declaró en quiebra, poniendo fin a una carrera de tres décadas como organismo de control de los medios que luchó para eliminar el sexo, la violencia y las malas palabras en las ondas de radio.

la organizacion presentado para liquidación bajo el Capítulo 7 el 3 de octubre, enumerando activos por $92,000 y pasivos por $285,000. En su apogeo a principios de la década de 2000, el grupo recaudaba hasta 6,6 millones de dólares en donaciones al año; esa cifra se había reducido a 1,6 millones de dólares en 2023.

Jon Yasuda, presidente del grupo, respondió a una consulta por correo electrónico con una respuesta automática: «Gracias por su correo electrónico. Ya no soy empleado del Parents Television and Media Council».

SFGate primero reportado la quiebra.

Fundada por el comentarista conservador L. Brent Bozell III en 1995, la Consejo de televisión de padres Era mejor conocido por inundar la Comisión Federal de Comunicaciones con quejas de indecencia. En 2003, era responsable del 99,8% de ellos.

Hubo un tiempo en que el grupo contaba con 1,4 millones de miembros. Cuando el pezón de Janet Jackson quedó brevemente expuesto durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2004, los miembros presentaron más de 65.000 quejas ante la FCC, lo que llevó a una multa récord de 550.000 dólares.

El grupo también presentó miles de quejas por palabrotas fugaces, como cuando Bono usó la “palabra f” durante los Globos de Oro de 2003. En 2004, el grupo atacó el efímero programa de ABC «La vida como la conocemos», calificándolo de «empapado de sexo».

El PTC adoptó una visión remilgada de la promiscuidad, el consumo de drogas y la violencia en las horas de mayor audiencia televisiva. El grupo lamentó el declive de la transmisión de la “hora familiar”, señalando que el horario de 8 pm a 9 pm había sido asumido por programas atrevidos como “Melrose Place” y “Friends”. Los investigadores contaron vulgaridades como “culo”, “bastardo” e “hijo de puta”, así como casos de sexo prematrimonial y extramatrimonial.

En 1998, la organización publicó anuncios en periódicos buscando presionar a los anunciantes para que dejaran de apoyar la “inmundicia” televisada. Con Steve Allen, ex presentador de “Tonight Show” y “presidente honorario” del grupo, los anuncios advertían: “La televisión está llevando a los niños por una alcantarilla moral”.

Con el paso de los años, la organización amplió su mandato a la televisión por cable, emitiendo dibujos animados con temas para adultos como “Padre de familia” y “American Dad”, y al streaming, emitiendo advertencias sobre “Stranger Things” en Netflix y “Euphoria” de HBO, a la que llamó “pornografía de temática infantil”. El grupo criticaba periódicamente el sistema de clasificación de contenidos autoimpuesto por la televisión por ser demasiado indulgente con la programación picante.

El grupo añadió “medios” a su título en 2021, reconociendo la proliferación de canales de distribución de influencias ilícitas, y luego opinó sobre TikTok, la inteligencia artificial y las prohibiciones de teléfonos inteligentes en las escuelas públicas.

En definitiva, el PTC se encontró en una batalla perdida. El grupo lamentó recientemente que las escenas de sexo de Hollywood fueran más explícitas que nunca y advirtió a los padres que la ganadora del Oscar a la mejor película de este año, «Anora», contiene sexo gráfico y exalta la prostitución.

«Sigo diciéndome a mí mismo que no puede empeorar, pero lo hace», dijo Bozell en 2001. «Ahora es un lugar común usar malas palabras de manera gratuita».