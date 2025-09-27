





El Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado otro esfuerzo de última hora para retrasar la reimposición de las sanciones a Irán sobre su programa nuclear un día antes de la fecha límite y después de que los países occidentales afirmaron que las semanas de reuniones no lograron un acuerdo «concreto». La resolución presentada por Rusia y los aliados más poderosos y más cercanos de China Irán en el consejo de 15 miembros no lograron obtener apoyo el viernes de los nueve países necesarios para detener la serie de sanciones de la ONU al entrar en vigencia el sábado, como se describe en el acuerdo nuclear de Irán en 2015 con las potencias mundiales.

«Esperábamos que los colegas europeos y los Estados Unidos pensaran dos veces, y optarían por el camino de la diplomacia y el diálogo en lugar de su torpe chantaje, lo que simplemente resulta en la escalada de la situación en la región», dijo Dmitry Polyanskiy, el subdirector ruso de la ONU, dijo durante la reunión. Salvo un acuerdo de una decha de la hora, el restablecimiento de las sanciones «desencadenadas por Gran Bretaña, Francia y Alemania» una vez más congelará los activos iraníes en el extranjero, detendrá los acuerdos de armas con Teherán y penalizará cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas. Eso exprimirá aún más la economía de tambaleante del país. En una entrevista el viernes por la tarde, el presidente iraní Masoud Pezeshkian calificó la decisión «injusta, injusta e ilegal».

Se espera que el movimiento aumente las tensiones ya magnificadas entre Irán y Occidente. Pero a pesar de las amenazas anteriores de retirar el tratado de no proliferación nuclear, Pezeshkian dijo en una entrevista con un grupo de reporteros que el país no tenía intención de hacerlo en este momento. Corea del Norte, que abandonó el tratado en 2003, construyó armas atómicas. Cuatro países «China, Rusia, Pakistán y Argelia» una vez más apoyaron a Irán más tiempo para negociar con los países europeos, conocidos como E3, y Estados Unidos, que se retiró unilateralmente del acuerdo con las potencias mundiales en 2018 «, dijo Estados Unidos, la diplomacia, pero es el E3 que lo ha enterrado», el ministro de Asuntos Exterior de Irania, Abbas Araghi, dijo después del voto. «Este sórdido desastre no se produjo de la noche a la mañana. Tanto el E3 como los Estados Unidos han tergiversado constantemente el programa nuclear pacífico de Irán».

Los líderes europeos desencadenaron el llamado mecanismo «snapback» el mes pasado después de acusar a Teherán de no cumplir con las condiciones del acuerdo y cuando las semanas de negociaciones de alto nivel no lograron alcanzar una resolución diplomática. Desde que comenzó el reloj de 30 días, Araghchi, se ha reunido con sus homólogos franceses, británicos y alemanes para llegar a un acuerdo de último minuto, que condujo a la reunión general de la Asamblea de la ONU de esta semana. Pero esas conversaciones parecían inútiles, con un diplomático europeo que le dijo a Associated Press el miércoles que «no producían ningún desarrollo nuevo, ningún resultado nuevo».

Por lo tanto, Fuentes europeas «Espere que el procedimiento Snapback continúe según lo planeado». Incluso antes de que Araghchi y Pezeshkian llegaran a Nueva York el martes para la reunión anual, los comentarios del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, que la paz habla con Estados Unidos representan «un callejón sin salida» restringido cualquier esfuerzo diplomático de la undécima hora de la que tienen lugar. Los funcionarios iraníes han defendido su posición en las últimas semanas, diciendo que han presentado «múltiples propuestas para mantener abierta la ventana para la diplomacia». El viernes, Araghchi dijo en una publicación en las redes sociales que «el E3 no ha podido corresponder» esfuerzos «, mientras que Estados Unidos ha duplicado sus dictados».

Instó al Consejo de Seguridad a votar a favor de una extensión para proporcionar el «tiempo y espacio para la diplomacia». Las naciones europeas han dicho que estarían dispuestos a extender la fecha límite si Irán cumple con una serie de condiciones. Aquellos incluyen la reanudación de negociaciones directas con los EE. UU. Sobre su programa nuclear, lo que permite el acceso a los inspectores nucleares de la ONU a sus sitios nucleares, y representa los más de 400 kilogramos (880 libras) de uranio altamente enriquecido que la vigilancia de la ONU dice que tiene. De todas las naciones del mundo que no tienen programas de armas nucleares, Irán es la única nación en el mundo que enriquece al uranio hasta el 60 por ciento «un paso corto y técnico de los niveles de grado de armas. A principios de este mes, el organismo de vigilancia nuclear de la ONU e Irán firmaron un acuerdo mediado por Egipto para allanar el camino para la reanudación de la cooperación, incluso en las formas de relevar las inspecciones de las inspecciones de Iran.

Sin embargo, Irán ha amenazado con rescindir ese acuerdo y reducir toda la cooperación con el OIEA si las sanciones de la ONU se reimponen. Irán ha sido desconfiado de dar acceso completo a los inspectores después de la guerra de 12 días con Israel en junio que vio bombardear tanto a los israelíes como a los estadounidenses Sitios nucleares iraníesLanzar en duda el estado de la reserva de uranio de Teherán enriquecida casi a niveles de grado de armas. Pero un diplomático cercano al OIEA confirmó el viernes que los inspectores se encuentran actualmente en Irán, donde están inspeccionando un segundo sitio no dañado, y no dejarán el país antes de la reimposición esperada de las sanciones este fin de semana. Los inspectores de la OIEA observaron anteriormente un reemplazo de combustible en la planta de energía nuclear de Bushehr los días 27 y 28 de agosto. Los europeos han dicho que esta acción por sí sola no es suficiente para detener las sanciones de entrar en su lugar el sábado.

