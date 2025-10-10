El Consejo de Prensa presiona para fortalecer la protección de las obras periodísticas en el proyecto de ley de derechos de autor

Jacarta – Consejo de prensa destaca la importancia de las garantías legales para las obras periodismo como una creación que tiene valor intelectual, económico y social para el público y el ecosistema medios de comunicación en Indonesia.

Así lo transmitió el Consejo de Prensa al presentar sus Opiniones y Opiniones Propuestas sobre las modificaciones a la Ley Número 28 de 2014 sobre Derechos de Autor con el objetivo de brindar una mayor protección a las obras periodísticas y fortalecer la libertad de prensa.

Como se sabe, actualmente en la RPD se está revisando la Ley de derechos de autor, y las obras periodísticas serán uno de los puntos incluidos en los derechos de autor.

«En el panorama actual de los medios, el trabajo periodístico no sólo juega un papel como transmisor de información, sino que también es una parte importante de la propiedad intelectual de la nación. Por lo tanto, es necesario que haya una protección legal más fuerte y más completa», dijo el presidente del Consejo de Prensa, Komaruddin Hidayat, en su declaración en Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

El Consejo de Prensa destaca que la protección jurídica de las obras periodísticas: Garantizará los derechos económicos y morales de los creadores y de las empresas de prensa; Prevenir prácticas de infracción de derechos de autor que perjudiquen a los trabajadores de la prensa y a la industria de los medios; Fomentar la creación de un ecosistema de prensa saludable, sostenible y profesional; Fortalecer el papel de la prensa en la salvaguardia del derecho del público a una información creíble.

Los puntos principales de la propuesta del Consejo de Prensa sobre el proyecto de ley sobre derechos de autor se presentaron oficialmente el viernes 10 de octubre de 2025 a la RPD con copia del Ministro de Derecho.

Se espera que esta propuesta pueda utilizarse como material a considerar para mejorar el contenido del proyecto de ley, especialmente para brindar una protección más integral a las obras periodísticas.

«La protección de las obras periodísticas no sólo redunda en interés de las empresas de prensa, sino también en interés del público en obtener información de calidad», afirmó Komaruddin Hidayat.

El Consejo de Prensa está listo para continuar coordinando y brindando aportes constructivos en el proceso de legislación sobre el proyecto de ley de derechos de autor para que las políticas que surjan puedan fortalecer la libertad de prensa, la sostenibilidad de la industria de los medios y el respeto por el trabajo intelectual de los periodistas en Indonesia.

A continuación se presentan las Propuestas de Opiniones y Opiniones del Consejo de Prensa sobre las Reformas a la Ley Número 28 de 2014 sobre Derecho de Autor:

1. CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 número 3

La creación es cualquier trabajo creativo en los campos de la ciencia, el arte y la literatura. «así como el trabajo periodístico» resultante de la inspiración, habilidad, pensamiento, imaginación, destreza, habilidad o experiencia expresada en forma real.

Se propone añadir el artículo 1 número 3: “así como las obras periodísticas”.

2. CAPÍTULO III DERECHOS CONEXOS, Tercera Parte Derechos Económicos, Párrafo 4 Limitaciones a la Protección

Artículo 26 letras a)

Las disposiciones previstas en los artículos 23, 24 y 25 no se aplican a:

a. uso de citas breves de Obras y/o productos de Derechos Conexos para informar sobre eventos reales que están destinados únicamente al propósito de proporcionar información real;

Se propone suprimir completamente la letra a) del artículo 26.

3. Capítulo IV Creador

Artículo 31

Salvo prueba en contrario, se considera creador a la persona que

nombre:

a. mencionado en la creación;

b. hasta c…

d. inscrito en el registro general de Creaciones como Creador,

«e. incluido en trabajos periodísticos».

Se propone añadir al artículo 31 lo dispuesto en la letra «e. contenida en

trabajo periodístico”.

4. Capítulo V, de la segunda parte de la creación protegida

Artículo 40 frases (1)

Las creaciones protegidas incluyen creaciones en el campo de la ciencia.

conocimiento, arte y literatura así como trabajos periodísticos, consta de:

a. Libros,…

b. hasta r. ….

s. Programas de computadora

t. «El trabajo periodístico se compone de escritura, sonido, imágenes, sonidos e imágenes, así como datos y gráficos que son el resultado del trabajo de los periodistas que regularmente desarrollan actividades periodísticas en las empresas de prensa, respetando el código de ética periodística».

• Se propone añadir en el párrafo 1) del artículo 40 «así como las obras periodísticas».

• En el artículo 40, apartado 1, se propone añadir la letra