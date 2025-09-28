El consejo de prensa le pide al palacio que devuelva la identificación de prensa periodista de CNN de Indonesia

Yakarta, Viva – Consejo de prensa pedir fiestas Palacio El país devuelve el acceso a la cobertura periodista CNN Indonesia Servir en el Palacio Presidencial que fue revocado después de pedirle al presidente Prabowo Subianto.

En cuanto a uno de los reporteros CNN Indonesia La llamada Diana Valencia estaba llevando a cabo sus deberes para cubrir la llegada del presidente Prabowo al aeropuerto de Halim Perdanakusuma después de un viaje desde el extranjero el sábado 27 de septiembre de 2025.

Diana había hecho preguntas relacionadas con casos de envenenamiento masivo que abundaban debido a comidas nutricionales gratuitas (MBG).

«La Oficina de Prensa del Palacio debe proporcionar una explicación de la revocación de la tarjeta de identificación del periodista CNN indonesio para no obstaculizar la implementación de tareas periodísticas en el entorno del palacio», dijo el presidente del Consejo de Prensa, Komaruddin Hidayat, en su comunicado el domingo 28 de septiembre de 2025.

Komarudin Hidayat Foto : Vivanews/Anhar Rizki Affandi

Además, el consejo de prensa también pidió a todas las partes que respeten los deberes y funciones de la prensa que llevan a cabo el mandato público como estipulado en la ley número 40 de 1999 con respecto a la prensa.

El consejo de prensa espera que el caso y los casos similares no se repitan en el futuro para la preservación de la libertad de prensa en Indonesia.

Aji Kecam Revocación del acceso periodista de CNN Indonesia

La Alianza Periodista Independiente de Yakarta (AJI) y el Instituto de Asistencia y el Instituto de Ayuda Legal (LBH) de la prensa condenaron el decreto de la Oficina de Prensa, Medios de comunicacióny la información de la secretaría presidencial revocó una tarjeta de identidad cobertura (ID Press) CNN Indonesia Palacio periodista con las iniciales DV.

La revocación de la identificación de la prensa ocurrió después de la agenda de la llegada del presidente Prabowo Subianto en la Base de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, el sábado 27 de septiembre de 2025. Prabowo llegó a Halim después de visitar cuatro países.

En esa ocasión, DV preguntó sobre el programa de alimentación nutritiva libre (MBG) que luego el caso de la intoxicación por MBG fue recientemente.

Basado en la información compilada por AJI y LBH Press, la Oficina del Palacio tomó la identificación del Palacio DV directamente en la oficina de CNN a las 20.00 WIB. La Oficina de Press, Medios y Información de la Secretaría Presidencial considera la pregunta fuera del contexto de la agenda para que decida revocar la identificación de DV Press.

«La declaración del presidente Prabowo llamará al líder de la Junta Nacional de Nutrición (BGN) para la evaluación del programa MBG es un esfuerzo para la apertura pública y puede ser un contrapeso de las noticias de intoxicación que circula en la comunidad. Además, PRABOWO dijo MBG es un gran programa», Presidente de Aji Jakarta, Irsyan, hayim en su declaración, domingo 28 de septiembre, 2025.

Consideró que el caso no fue solo un ataque contra los individuos, sino que también ataca a los derechos públicos para obtener información. También dijo que el estado no debería dejar que este evento se repita.

«Aji Yakarta y LBH Press enfatizaron que la práctica de inhibir el trabajo periodístico solo empeorará el clima de la libertad de prensa en Indonesia», dijo.

Los siguientes son los puntos de las declaraciones de prensa de Aji Yakarta y LBH, que incluyen:

1. Insta a la Oficina de Press, Medios e Información de la Secretaría Presidencial disculpada y devuelve la ID de prensa de Istana que pertenece al periodista de CNN Indonesia.

2. Instó al presidente Prabowo Subianto a evaluar la prensa, los funcionarios de la Oficina de Medios y la secretaría de información de la Secretaría Presidencial que revocó la identificación del Palacio DV Press.

3 Todas las formas de violencia o inhibición de los periodistas son violaciones de la ley y la democracia.